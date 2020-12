ngena contrata três grandes profissionais à equipe executiva para ajudar ainda mais a impulsionar o crescimento e expandir o alcance global da empresa

FRANKFURT, Alemanha, 3 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A ngena (Next Generation Enterprise Network Alliance), única empresa global com tecnologia SD-WAN as a Service orquestrada de ponta-a-ponta, anunciou hoje três contratações à sua equipe executiva para estimular o crescimento e fortalecer seu business com os principais parceiros da empresa.

Maja Grätz associa-se à ngena como COO, Chief Operating Officer. Maja é uma líder transformacional com 20 anos de experiência em Consultoria e na indústria de Telecom. Antes da ngena, ela trabalhou em grandes corporações como Accenture, Liberty Global, Unitymedia e Vodafone – todas em funções executivas sênior, sempre com o foco em levar equipes globais para o próximo nível. Grätz é apaixonada por simplificar questões complexas e tem como principal objetivo solucionar os desafios entre tecnologia e negócios de seus clientes.

Miguel Rodriguez começou na ngena em julho de 2019 como consultor de marketing e agora assume a função de CMO, Chief Marketing Officer. Por mais de 30 anos de carreira como comunicador e engajado em serviços humanitários, Miguel tem impulsionado o negócio de grandes empresas através de mensagens e campanhas que atingem a emoções das pessoas, e resultam em condutas positivas em relação à suas metas e aos seus objetivos. Especialista de Marketing e Comunicações, ele tem se dedicado à grandes corporações, governos, presidentes e muito mais. Na ngena, ele continua ainda mais forte à criação de novas estratégias e impulsionar o awareness da empresa.

Com um histórico incrível em hardware e operações na indústria de Telecomunicações, Chris Burke agora assume a função de COO, Chief Commercial Officer na ngena. Anteriormente, atuou como presidente da Ubiquity Software na preparação para sua Oferta Pública Inicial (IPO) e a venda da companhia para a Avaya. De 2001 a 2005, foi Diretor de Tecnologia na Vodafone UK, sendo responsável por toda a tecnologia e arquitetura de produtos. Ele também atua em conselhos de importantes Corporações como March Networks e Oz Communications. Na ngena, ele assume o desafio de garantir ainda mais que clientes e parceiros tenham a melhor experiência com as melhores soluções.

"Estamos muito felizes em ter Grätz, Rodriguez e Burke na equipe, fortalecendo ainda mais a estratégia da ngena de , em apenas um toque, conectar o mundo com nossa plataforma de conectividade de ponta", disse o CEO, Bart de Graaff. "Tendo esses três grandes nomes como C-Level, garantimos um crescimento global ainda mais acelerado, e estou orgulhoso de tê-los na empresa."

Sobre a ngena

A ngena é uma empresa global que conecta equipes e une a força de trabalho em todo o mundo por meio de uma experiência de rede de conectividade centralizada. Com apenas um toque, a ngena simplifica e fortalece a computação global em nuvem, a rede de negócios, a análise de dados e segurança de dados em locais de trabalho na empresa e em casa.

Com o suporte da tecnologia da Cisco, a ngena usa as tecnologias de nuvem e de virtualização SD-WAN de última geração. A ngena é a primeira empresa a oferecer configuração pré-construída para implementação rápida e segura utilizando sua plataforma de conectividade como solução de serviço.

A ngena está sediada em Frankfurt, Alemanha, com operações comerciais nos Estados Unidos, na América do Sul, na Europa e na Ásia. Para saber mais, acesse ngena.net.

