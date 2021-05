NICE alcança o mais alto patamar do Quadrante Mágico do Gartner em 2021 para Workforce Engagement ManagementO CXone foi reconhecido como o único líder com destaque em inovação por meio de Inteligência Artificial e análises integradas

SÃO PAULO, 31 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A NICE (Nasdaq: NICE) foi reconhecida como um líder no relatório "Quadrante Mágico do Gartner para Workforce Engagement Management" pelo 13º ano consecutivo. A empresa está posicionada mais alta no eixo 'Abrangência de Visão' e mais longe no eixo 'Capacidade de Executar', respectivamente.

O pacote unificado com as melhores soluções WEM em nuvem da NICE permite que os agentes, mesmo em atividade remota, atendam aos clientes da melhor maneira. A empresa capacita as equipes para que funcionem de maneira digital e flexível. O uso de análises, Inteligência Artificial e automação incorporadas em todo o pacote permite um melhor gerenciamento do relacionamento entre clientes, funcionários e tecnologias.

"O ano de 2020 redefiniu os fundamentos do atendimento ao cliente e, ao mesmo tempo, as organizações experimentaram um aumento sem precedentes no volume e uma mudança dramática nas interações digitais. Ter sucesso nesta época de transformação, enquanto gerencia uma força de trabalho remota, só pode ser enfrentado com a mais extrema agilidade alimentada por IA inteligente e automação, e com uma infraestrutura que permite inovação rápida", explica Barry Cooper, presidente do NICE Workforce &Customer Experience Group. "O Agile CXone WEM da NICE permite que empresas de todo o mundo estejam presentes para seus clientes finais e funcionários, conduzindo experiências extraordinárias enquanto se certificam de que estão prontas para o novo normal em 2021".

