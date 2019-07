No 75o aniversário da Batalha do Rio Escalda, uma nova moeda da Casa da Moeda Real Canadense homenageia os bravos soldados canadenses cuja vitória abriu o caminho para a libertação da Holanda

OTTAWA, Ontário, 31 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A mais nova moeda de prata fina da Série Frente de Batalha da Segunda Guerra Mundial da Casa da Moeda Real Canadense celebra a bravura e o sacrifício dos soldados canadenses que, há 75 anos, ajudaram os Aliados a conquistar o controle das margens holandesas e belgas do estratégico rio Escalda. Essa custosa batalha, que durou de setembro a outubro de 1944, assegurou uma linha de suprimento vital, que ajudou o Canadá a liberar a Holanda e tornou possível a libertação da Europa Ocidental pelos Aliados. A moeda foi apresentada com orgulho pela presidente e presidente-executiva da Casa da Moeda, Marie Lemay, e pelo embaixador do Reino da Holanda no Canadá, Henk van der Zwan. A cerimônia foi realizada no Centro de Saúde para Veteranos Perley and Rideau, em Ottawa, com a participação de veteranos da Segunda Guerra Mundial e representantes de nações aliadas.

Marie Lemay

"A Casa da Moeda homenageia com orgulho os veteranos do Canadá, com moedas que preservam as incríveis histórias de coragem e sacrifício em defesa dos valores canadenses", disse a presidente e presidente-executiva da Casa da Moeda Real Canadense,. "Nossa mais nova moeda para colecionadores compartilha o valor e a determinação que contribuíram para o sofrido sucesso dos soldados canadenses na Batalha do Rio Escalda ()".

"Embora a vitória na Batalha do Rio Escalda tenha ajudado, essencialmente, a preparar o caminho para a libertação da Europa Ocidental pelos Aliados, ela teve um enorme custo. Mais de 6.000 canadenses foram mortos ou feridos, durante as cinco semanas de intensos combates com as forças alemãs, bem fortificadas, ao longo do rio Escalda", disse o ministro de Assuntos dos Veteranos e ministro adjunto da Defesa Nacional, Lawrence MacAulay. "Conforme o tempo passa, é fundamental que não esqueçamos as contribuições dos canadenses na Segunda Guerra Mundial. Sou grato à Casa da Moeda Real Canadense por prestar esse tributo ao eterno legado de coragem e sacrifício dos veteranos".

"A Batalha do Rio Escalda é um marco significativo na história compartilhada pela Holanda e o Canadá. Liderada pelos canadenses, aquela batalha feroz marcou o começo da libertação da Holanda", disse o embaixador do Reino da Holanda no Canadá, Henk van der Zwan. "Estamos orgulhosos pelo fato de a Casa da Moeda Canadense, com essa moeda, prestar tributo aos soldados canadenses que lutaram bravamente para tornar possível esses 75 anos de liberdade. As comemorações da Batalha do Rio Escalda serão celebradas na Holanda em 31 de agosto. Esse será o pontapé inicial de um ano cheio de celebrações para marcar o 75º Aniversário da Libertação da Holanda".

A artista canadense Mary McPherson criou, para os colecionadores, a moeda de prata Batalha do Rio Escalda, que apresenta um retrato realista de um soldado canadense ojibua em ação no outono de 1944. A insígnia do Primeiro Exército Canadense aparece acima do soldado de infantaria, que empunha uma metralhadora Bren, após passar pela torre de um moinho da Holanda. Um tanque Universal Carrier com lança-chamas Wasp MKII C apoia o avanço da infantaria do alto de um aterro próximo ao rio Escalda. O anverso traz a efígie do Rei George VI por T.H. Paget.

A moeda de prata fina de $ 20 de 2019 – Série Frente de Batalha da Segunda Guerra Mundial: a Batalha do Rio Escalda (Second World War Battlefront Series: The Battle of the Scheldt) tem uma cunhagem limitada de 8.500 moedas, com um preço de $ 94,95 no varejo. Os pedidos de compra serão aceitos pela Casa da Moeda a partir de 6 de agosto de 2019 e podem ser feitos pelos telefones 1-800-267-1871 no Canadá e 1-800-268-6468 nos EUA ou, ainda, pela Internet em www.mint.ca.

