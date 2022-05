No Dia Internacional das Famílias, a Angel Yeast incentiva as famílias a preparar alimentos em casa.

/PRNewswire/ -- A en.angelyeast.com , SH600298), fabricante global de leveduras e extrato de leveduras listada na Bolsa, anunciou nodas Famílias, em 15 de maio, que continuará seu compromisso de longo prazo de apoiar e promover um estilo de vida saudável para famílias em todo o mundo. Oferecendo uma ampla gama de produtos de levedura, a empresa tem como objetivo inspirar e incentivar as famílias urbanas a cozinhar mais em casa.

Como uma das missões dodas Famílias é aumentar a conscientização sobre o bem-estar das famílias, aespera começar com a gastronomia para criar discussões em todo o mundo sobre como levar um estilo de vida mais saudável e sustentável, de acordo com, vice-gerente geral da

"Nos últimos anos, com a vida moderna agitada e a era digital criando mais opções de alimentação, observamos uma redução no preparo de alimentos em casa. Os jovens estão especialmente indispostos a cozinhar, o que aumenta as preocupações com a segurança alimentar, a nutrição, a poluição das embalagens plásticas, bem como a falta de vínculo e da vibração familiar", disse Wang.

A Angel Yeast tem assumido um papel de liderança no consumo familiar de produtos de levedura na China. Gradualmente, ela se tornou uma importante fornecedora para o mercado global. Os produtos da Angel Yeast são usados por milhões de famílias em todo o mundo na fabricação de pães, naan, baozi (pães recheados cozidos no vapor) e de muitos pães, doces e bolos.

Para ajudar e incentivar as pessoas a preparar os alimentos sozinhas, a Angel Yeast imprimiu códigos QR em algumas embalagens de produtos, o que permite às pessoas assistirem a um vídeo de culinária com instruções. Também há uma variedade de programas de treinamento de alimentos Faça Você Mesmo para famílias, organizados pela Angel Yeast em todo o mundo com o objetivo de criar oportunidades para que as famílias passem mais tempo juntas.

Além disso, a Angel Yeast intensificou os esforços na inovação de produtos para oferecer mais opções de dietas nutritivas para as famílias. As linhas de produtos incluem:

Produtos de confeitaria: a Angel Yeast desenvolveu uma variedade de misturas seguras e nutritivas para pães e bolos. Além disso, seus fermentos sem alumínio têm sido utilizados amplamente na China .

desenvolveu uma variedade de misturas seguras e nutritivas para pães e bolos. Além disso, seus fermentos sem alumínio têm sido utilizados amplamente na . Aroma de YE (extrato de levedura): o YE é um aromatizante natural que pode adicionar mais sabor e reduzir o uso de sais. Com os esforços da Angel Yeast , 90% do molho de soja com baixo teor de sal na China acrescenta YE aos seus ingredientes.

, 90% do molho de soja com baixo teor de sal na acrescenta YE aos seus ingredientes. Produtos para cuidados com a saúde: a levedura contém substâncias nutritivas para os seres humanos. A Angel Yeast inovou a tecnologia de proteínas de levedura para produzir produtos de cuidados com a saúde, medicinais e cosméticos.

inovou a tecnologia de proteínas de levedura para produzir produtos de cuidados com a saúde, medicinais e cosméticos. Produção e destilação em casa: outra linha principal de produtos da Angel Yeast é a levedura para a fabricação e destilação de cerveja, vinho e baijiu (licor de arroz).

Fundada em 1986, a Angel Yeast Co., Ltd é especializada na produção de levedura e derivados de levedura. Sua linha de produtos inclui leveduras e ingredientes para panificação, soluções para o dim sum chinês, extrato de levedura saboroso, saúde humana, nutrição animal, nutrição vegetal, bebidas destiladas e biocombustíveis, nutrientes para fermentação e enzimas. Atualmente, a Angel Yeast tem 12 bases avançadas internacionais de produção na China, no Egito e na Rússia e fornece produtos e serviços para mais de 160 países e regiões do mundo.

