NOMEAÇÃO DO CEO DA RSPO

KUALA LUMPUR, Malásia, 10 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A junta de governadores da Mesa Redonda para Óleo de Palma Sustentável (RSPO) tem o prazer de nomear Joseph D'Cruz (JD) como CEO, em vigor a partir de 15 de março de 2022.

tem mais de vinte anos de experiência em sustentabilidade, trabalhando em uma série de desafios de desenvolvimento global, incluindo conservação ambiental, mudanças climáticas, redução da pobreza, desenvolvimento econômico e recuperação de desastres. Em seu mais recente cargo como consultor especial, inovação em planejamento estratégico no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) de, ele liderou as funções de desenvolvimento de estratégias globais e futuras e de inovação do PNUD, trabalhando diretamente com o diretor do PNUD.

Os copresidentes da junta de governadores da RSPO, Anne Rosenbarger e Dato' Carl Bek-Nielson disseram: "Estamos felizes por contar com um especialista em sustentabilidade e desenvolvimento que, com nossa forte equipe existente, aumentará o impacto da RSPO na sustentabilidade do setor de óleo de palma. Temos certeza de que Joseph D'Cruz será muito eficiente na liderança da RSPO e unirá os diversos grupos de partes interessadas para facilitar e acelerar o aumento global do óleo de palma sustentável certificado."

O CEO da RSPO, Joseph D'Cruz, disse: "Estou honrado por ingressar na RSPO para avançar um dos programas de sustentabilidade mais importantes do mundo. Um setor de óleo de palma que seja ambiental, social e economicamente sustentável é fundamental para nosso futuro global coletivo. Estou animado para trabalhar com nossos membros e parceiros para transformar essa visão em realidade nos próximos anos."

A nomeação da Joseph D'Cruz ocorre depois da saída de Beverly Postma em maio de 2021.

Os copresidentes da RSPO acrescentaram: "Queremos agradecer sinceramente à Sra. Audrey Lee, ao Sr. Adam Harrison e ao Dr. Gan Lian Tiong por apoiar a secretaria e os membros da RSPO como coordenadores interinos durante esse período de transição."

Sobre a RSPO:

A RSPO foi constituída em 2004 com o objetivo de promover o crescimento e o uso de produtos sustentáveis de óleo de palma por meio de normas globais críveis e engajamento das partes interessadas. A RSPO é uma organização internacional sem fins lucrativos que une as partes interessadas dos diferentes segmentos do setor de óleo de palma, incluindo produtores de óleo de palma, processadores ou comerciantes de óleo de palma, fabricantes de bens de consumo, varejistas, bancos e investidores, ONGs de conservação do meio ambiente ou da natureza e ONGs sociais ou de desenvolvimento.

