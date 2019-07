NoorLine lança website 24 horas gratuito de terapia online sensível à cultura

DETROIT, July 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- NoorLine, uma linha gratuita de ajuda anônima foi lançada em Detroit esta semana oferecendo suporte emocional anônimo 24 horas de companheiros para pessoas passando for dificuldades em todo o mundo. Ouvintes muçulmanos voluntários treinados estão encarregados do teclado, não das linhas de telefone, para prestar apoio à saúde mental e até mesmo para uma interação em geral por meio de mensagens diretas do website www.noorline.org .



A NoorLine funciona de forma semelhante a uma hotline de ajuda para angústia ou saúde mental, só que usa mensagens diretas e não linha de telefone para conectar voluntários com pessoas em dificuldades, eliminando as restrições regionais. Após acessar o site da NoorLine e criar uma conta, os usuários podem navegar uma lista de ouvintes muçulmanos, escolher o seu ouvinte e então usar o recurso de mensagens para dar início à comunicação. As pessoas também podem optar por ser um ouvinte depois de fazer uma sessão de treinamento online gratuita de 10 minutos.

Seu fundador Faisal Khan criou a NoorLine depois que um amigo que morava no exterior ter mencionado algumas vezes sobre a necessidade de alguém para conversar, que não havia linhas diretas locais disponíveis e que ele não tinha acesso às linhas diretas na Europa e América do Norte. “A melhor parte deste serviço é que nossos ouvintes podem receber mensagens diretas nas suas contas pessoais no site da NoorLine que oferece apoio emocional culturalmente adequado para muçulmanos e não muçulmanos localizados em qualquer parte do mundo”. Faisal Khan, que também é fundador do website profissional de saúde mental www.therapyline.org disse:

Os eventos mundiais ao longo dos anos causaram depressão e ansiedade nos muçulmanos e não muçulmanos. A NoorLine não deseja apenas fornecer um lugar onde os muçulmanos e não muçulmanos possam obter apoio emocional anônimo seguro para coisas como estresse, ansiedade, depressão, vício e mais, mas também onde os não muçulmanos possam, talvez, ter a oportunidade de conhecer um muçulmano e talvez iniciar algum diálogo, se quiserem. “Neste momento de grande ansiedade para muçulmanos e não muçulmanos em todo o mundo, uma plataforma como esta pode realmente ajudar muitas pessoas e espero que até mesmo começar a construir pontes entre as comunidades”. Isto é o que o Sr. Khan deseja. Quem estiver interessado em obter ajuda anônima gratuita ou se inscrever como ouvinte, pode acessar www.noorline.org .