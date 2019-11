Nova abordagem terapêutica para doenças cardiovasculares de graduados do programa de pesquisa principal da SENS Research Foundation do laboratório para o mundo da biotecnologia

Kizoo Technology Capital lidera financiamento da rodada de lançamento na Underdog PharmaceuticalsSRF anuncia nomeações de liderançaMOUNTAIN VIEW, Calif., Nov. 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Underdog Pharmaceuticals, Inc. (Underdog), e SENS Research Foundation (SRF), anunciaram hoje o lançamento do Underdog e a conclusão de sua rodada de sementes, fornecendo US $ 3,95 milhões para promover o desenvolvimento do Underdog de tratamentos modificadores de doenças para aterosclerose e outras doenças relacionadas à idade. SRF também anunciou duas nomeações seniores.A rodada Underdog é liderada pela Kizoo Technology Capital de Michael Greve, parte do Forever Healthy Group e uma das principais empresas com foco na aceleração das biotecnologias de rejuvenescimento. Também inclui o cofundador da Oculus, Michael Antonov, através da Tubus, LLC, e o financiador Harald McPike, através da Chambray Worldwide, Ltd.Underdog foi criado a partir de um programa SRF emblemático que impulsionou dois anos de desenvolvimento aplicado projetado para explorar e reparar as causas subjacentes da doença cardiovascular. Seus cofundadores são Matthew O’Connor, Ph.D. e Michael Kope, ex-vice-presidente de Pesquisas e CEO fundador, respectivamente, da SRF.“Utilizamos um composto conhecido e extremamente seguro”, disse O’Connor, “e criamos novos derivados que podem visar especificamente a biomolécula tóxica que impulsiona o desenvolvimento de aterosclerose, a causa da maioria dos ataques cardíacos e derrames”.A pesquisa do Underdog combinou programas de química computacional e sintética para criar ciclo dextrinas personalizadas (polissacarídeos com usos de excipientes industriais e farmacêuticos conhecidos) para capturar e remover das células derivados de colesterol oxidado, tais como 7-cetocolesterol, que são moléculas amplamente tóxicas sem função biológica conhecida. “O Underdog adotará uma abordagem farmacêutica clássica e a usará para atacar as causas profundas da doença cardiovascular”, disse Kope. “Se formos bem sucedidos, não estaremos apenas melhorando a doença, mas revertendo-a”.Os consultores do Underdog incluem o renomado especialista em ciclo dextrina, Dr. Lajos Szente. “Esta abordagem elegante tem o potencial de ser verdadeiramente revolucionária”, disse Szente. “Estou encantado por trabalhar com eles neste importante avanço no campo”. “Eu vim para Aubrey de Grey anos atrás para que pudéssemos trabalhar juntos para acelerar a disponibilidade de terapias de rejuvenescimento humano”, disse Greve. “Tenho orgulho de ajudar a SRF a desenvolver um programa de pesquisa emblemático em uma empresa genuína e ajudar a desbloquear o capital necessário para desenvolver uma verdadeira terapia de rejuvenescimento. Estou satisfeito por termos feito isso enquanto continuamos a permitir a saúde e o crescimento da própria SRF, um dos nossos condutores mais importantes para o gasoduto de rejuvenescimento”.O acordo entre as empresas fornecerá equidade, royalties e marcos para o futuro apoio dos programas SRFCom o crescimento do Underdog, o V.P. da posição de Pesquisas da SRF foi assumido pela Profa. Alexandra Stolzing. Stolzing, integrante de longa data do Conselho Consultivo da SRF Research, recebeu seu PhD da Humboldt University em Berlim, foi fellow de pós-doutorado na Sheffield University, Reino Unido, líder do grupo no Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology, Alemanha, e, em seguida, Professora de Engenharia Biogerontológica na Loughborough University, Reino Unido. Com mais de 70 publicações revisadas por pares, ela participou de vários consórcios internacionais de pesquisa em áreas como medicina regenerativa, desenvolvimento de terapia celular e genética e doenças neurodegenerativas. Sua experiência na indústria inclui CSO startup e VP de funções de Pesquisa. Disse Stolzing: “Eu sempre fui apaixonada pela pesquisa translacional sobre o envelhecimento, e estou muito contente em entrar para a SRF, onde quero traduzir os projetos básicos de ciência da SRF, iniciar novos projetos e ajudar a gerar a próxima onda de crescimentos de saúde”.O investidor da Ciência e da tecnologia e integrante de longa data do conselho de administração de SRF, Jim O’Neill, interviu para conduzir a SENS Research Foundation como CEO interino. Ele também liderará a busca pelo novo CEO permanente. O’Neill foi consultor, investiu e estimulou mais de sessenta empresas de ciência e tecnologia. Enquanto dirigia a Thiel Foundation, ele co-fundou a Thiel Fellowship e ajudou a criar fundos científicos profundos para a Breakout Labs. Anteriormente, ele ajudou a liderar o U.S. Department of Health and Human Services como principal vice-secretário associado, onde foi responsável por supervisionar a política e regulamentos no NIH, FDA e CDC e liderou duas grandes reformas da FDA. Ele apoiou a criação do Armed Forces Institute for Regenerative Medicine, serviu no comitê diretor da Biomedical Advanced Research and Development Authority e representou os Estados Unidos na delegação dos EUA na Assembleia Mundial de Saúde. “Ao longo da última década, Mike e Aubrey criaram uma equipe de cientistas dedicada à reparação de danos e transformaram céticos em defensores ao longo do caminho”, disse O’Neill. “O interesse crescente em tecnologias que podem reverter o envelhecimento é a prova da sua visão e determinação. Estou entusiasmado em avançar a visão da SRF para levar os benefícios de tais tecnologias para o público”.“Este é um momento histórico para a SENS Research Foundation", disse a Dra. Aubrey de Grey, cofundadora e Diretor ade Ciências da SRF. “O Underdog pode muito bem se tornar um dos empreendimentos mais significativos da indústria de biotecnologia de rejuvenescimento, e Mike e Oki são a equipe perfeita para torná-lo um sucesso. E com a profunda experiência de Jim em investimento e política, e o brilhantismo de Alex em pesquisa e ensino, não tenho dúvida de que nossa missão está em boas mãos. Estou encantada por ter a liderança e experiência deles na SRF”.Sobre a UnderdogA Underdog Pharmaceuticals, Inc., tem como missão tratar as causas subjacentes das doenças relacionadas à idade. A empresa desenvolve intervenções simples e diretas visando formas tóxicas de colesterol usando moléculas racionalmente projetadas para fornecer os primeiros tratamentos modificadores de doenças verdadeiras para doenças relacionadas à idade, como aterosclerose, hipercolesterolemia, insuficiência cardíaca e degeneração macular. Seus produtos são baseados em novos derivados de um composto bem conhecido e seguro, e uma nova maneira de olhar para doenças cardiovasculares por meio de um programa da SENS Research Foundation. Para mais informações, visite underdogpharma.com.Sobre a SENS Research FoundationA SENS Research Foundation é uma empresa sem fins lucrativos 501 (c)(3) que trabalha para pesquisar, desenvolver e promover soluções abrangentes de medicina regenerativa para doenças do envelhecimento. A SRF apoia projetos de pesquisa focados em um paradigma de reparação de danos em universidades e institutos ao redor do mundo com o objetivo de curar doenças relacionadas à idade, como doenças cardíacas, câncer e doença de Alzheimer. A SRF educa o público e treina pesquisadores para apoiar um campo de medicina regenerativa crescente, através de campanhas de defesa e programas educacionais. Para mais informações, visite sens.org.Sobre a KizooKizoo fornece orientação e financiamento de semente e fase inicial com foco na biotecnologia de rejuvenescimento. Tendo sido empreendedores, VCs e mentores em empresas de tecnologia de alto crescimento e biotecnologia por muitos anos, com múltiplas saídas e enorme valor criado para os fundadores, a Kizoo agora leva essa experiência para o campo emergente da biotecnologia de rejuvenescimento - uma indústria jovem que acabará se tornando muito maior do que os maiores mercados de tecnologia de hoje.Como parte do Forever Healthy Group, a Kizoo apoia diretamente a criação de startups que transformam a pesquisa sobre as causas profundas do envelhecimento em terapias e serviços para aplicação humana. Os investidores incluem AgeX, FoxBio, Turn.bio, Elevian, Oisin Biotechnologies, LIfT BioSiences, MAIA Biotechnology e outros. Outras iniciativas da Forever Healthy incluem a avaliação de novas terapias de rejuvenescimento, a curadoria baseada em evidências do conhecimento médico de ponta do mundo, o financiamento de projetos de pesquisa sobre as causas profundas do envelhecimento e a realização da Undoing Aging Conference (Conferência sobre a Reversão do Envelhecimento). Para obter mais informações, visite: kizoo.com and forever-healthy.org.