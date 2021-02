MILPITAS

WETZIKON, Suíça e, Califórnia, 9 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- R&, uma fornecedora e desenvolvedora global de sistemas de conectividade para infraestruturas de rede de alta qualidade, com sede em Wetzikon, Suíça, nomeou seu experiente Gerente Sêniorcomo o novo Vice-Presidente Executivo R& Americas e Diretor Geral da R&, Inc., em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2021.

Paulo posicionou com sucesso a R& no mercado da Ibéria de 2010 a 2015 e ao longo dos últimos 6 anos estabeleceu a R& na América Latina, com uma unidade de produção local. Durante esse tempo, a R& se tornou uma das líderes do seguimento no Brasil. A fábrica emdo Sapucaí – MG vem sendo continuamente expandida para atender as demandas de novos negócios gerados nos setores de Telecom e Data Center.

Com suas novas responsabilidades como Diretor Geral da R& USA, e vice-presidente da R& Américas e com a fusão das duas regiões, o foco principal de Paulo Campos será o contínuo desenvolvimento dos negócios e posicionamento da R& nas Américas do Norte e do Sul.

O novo Diretor Geral da R& na América do Sul é Edison Castro, que está estabelecido em São Paulo, Brasil. Edison é um Gestor reconhecido e com significativa experiência na condução do time de vendas e construção na indústria de comunicação de dados. Ele ocupou várias posições de Gerência Sênior na indústria ao longo dos últimos 15 anos. Mais recentemente, Edison Castro foi o Diretor de Vendas da Américas Latina na Prysmian Multimedia Solution. Antes disso, ele estava responsável pelas vendas para os negócios de telecom e alta voltagem da Prysmian.

Tanto a América do Norte quanto a América do Sul são importantes mercados estratégicos de crescimento para a R&. "Estamos muito satisfeitos em nomear dois Gerentes Seniores renomados para continuar nossa estratégia de crescimento nesta importante região", diz o CEO da R&, Michel Riva.

Paulo Campos: "A R& já está bem posicionada em ambos os mercados. Estou entusiasmado em fundir as duas regiões e em levá-las ao próximo nível. Há muitas sinergias que podemos aproveitar e das quais nossos clientes nos dois continentes podem se beneficiar". Estou totalmente comprometido e motivado para fazer crescer ainda mais os negócios de R& nesta região. É uma grande oportunidade para eu e minha família nos mudarmos novamente para um novo país e conhecer outra nova cultura".

Edison Castro: "É uma honra fazer parte da R&, liderar a equipe e contribuir para o sucesso nesta região em crescimento". Uma nova etapa em minha carreira começou. Estou completamente comprometido e motivado a fazer parte do caminho de crescimento da R& na América do Sul, apoiando nossos clientes com nossos produtos e soluções de alta qualidade".

Sobre a R&

A R& (Reichle &De-Massari AG) é um grupo global de empresas ativas nos setores de tecnologia da informação e comunicação, com sede em Wetzikon, Suíça. A empresa desenvolve, fabrica e vende produtos e sistemas à prova de futuro para redes de comunicação e de dados. Graças à sua força inovadora, a R& agora cobre toda a gama de conectividade junto com o cabeamento de rede. As soluções de rede da R& podem ser usadas em LAN, telecomunicações, fibra para o lar e Data Centers. A empresa familiar fundada em 1964 tem suas próprias fábricas de produção em dez localidades. Website: www.rdm.com

