Nova Instalação da Nikkiso Cryo Inc. Aumenta Produção de Bombas Criogênicas

LAS VEGAS, April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Nikkiso Cryo Inc. (NCI), Las Vegas NV, membro do Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group (Grupo), parte da Nikkiso Co., Ltd (Japão), anuncia a inauguração da sua nova instalação para o aumento da eficiência e da capacidade de produção de bombas criogênicas.



Uma nova e maior instalação da NCI foi necessária devido ao crescimento e demanda contínuos de produtos e serviços de bombas criogênicas fornecidos pela empresa ao mercado global de GNL (principalmente para terminais de exportação e importação de GNL).

A instalação de 15.000 pés quadrados é adjacente ao local de teste de produção primária, que inclui várias melhorias significativas na eficiência operacional, segurança e aumento da capacidade de produção. A instalação tem um novo sistema de queimador no nível do solo que oferece maior eficiência e capacidade de fabricação. Uma ponte rolante elétrica Classe 1 Divisão 1 foi instalada no bloco de teste. Isso reduz os custos, aumenta a produtividade ao permitir que várias operações ocorram simultaneamente, melhora a segurança ao permitir a elevação e instalação de várias bombas para testes, e é certificado para áreas classificadas como perigosas.

“Este é um próximo passo empolgante para a nossa empresa e um benefício significativo para os nossos clientes. A NCI agora poderá aumentar a produção e reduzir o tempo de entrega”, disse Daryl Lamy, Presidente da Nikkiso Cryo Inc.

Esses aprimoramentos também oferecem benefícios para os testes com testemunhas remotas do cliente na instalação. Esse recurso oferece uma economia significativa de valor e tempo para os clientes globais, e é particularmente benéfico diante da preocupação com viagens devido a COVID-19.

SOBRE A NIKKISO CRYO

A Nikkiso Cryo, Inc. é fornecedora líder de motobombas elétricas criogênicas submersas usadas na indústria de gás liquefeito. Os projetos inovadores da NCI resultaram na primeira aplicação de bombas de alta pressão para uso em transportadores de GNL de regaseificação, as primeiras e únicas bombas criogênicas instaladas em um GNL GBS, bombas compactas de alto fluxo para o maior FPSO do mundo em construção, bem como bombas compactas de maior velocidade usadas para uma variedade de aplicações de GNL, GLP e outras aplicações.

Para mais informações, visite www.nikkisoceig.com .

CONTATO COM A MÍDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com