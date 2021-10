Nova pesquisa em Kosovo destaca conexão entre visão deficiente e aprendizado e desenvolvimento infantis

Estudo ressalta ligação entre visão deficiente não corrigida e potencial de crianças

DALLAS, 4 de outubro de 2021/PRNewswire/ -- Um novo estudo, uma colaboração entre o Vision Impact Institute, o EdGuard Institute e o fundo de impacto social Vision for Life™ da ESSILOR, oferece novos dados sobre a correlação entre a visão deficiente não corrigida e as capacidades funcionais, de aprendizagem e comportamentais de crianças.

O estudo, o primeiro desse tipo realizado nas escolas de Kosovo , sugere que uma em cada três crianças relatou dificuldades para enxergar a lousa em sua sala de aula. Os resultados também mostram que as crianças com visão deficiente têm um risco maior de desenvolver sintomas incapacitantes do que as crianças com boa visão. Essas crianças:

Com frequência, relatam dores de cabeça e distúrbios oculares (cansaço, coceira, ardência nos olhos) e modificam seu comportamento físico ao aprender: fechando parcialmente os olhos, se aproximando do livro, descansando em seu punho ou sentando na primeira fileira.

Têm sua capacidade de aprendizado (ler, escrever ou fazer o dever de casa) afetada com mais frequência do que as crianças com boa visão e encontram mais dificuldades para praticar esportes.

Sentem-se desconfortáveis ao brincar com outras crianças e se frustram quando a visão ruim atrapalha a fazer o dever de casa.

"Essa pesquisa é um esforço colaborativo importante, porque não só aborda os problemas que as crianças com visão deficiente têm ao aprender, mas também aborda o impacto psicossocial que afeta a maneira como as crianças aprendem a interagir com seus colegas e com seu ambiente", disse

, diretora, Europa e África.

"Os resultados iniciais mostram a necessidade de desenvolver um roteiro sustentável e de introduzir políticas para garantir que todas as crianças tenham acesso aos serviços universais de atendimento oftalmológico", disse Kristan Gross, diretor executivo global. "Todas as partes interessadas, pais, professores e profissionais de atendimento oftalmológico têm um papel a desempenhar na criação de uma base para um futuro saudável e produtivo para as crianças."

Sobre o Vision Impact Institute

A missão do Vision Impact Institute é aumentar a conscientização sobre a importância da correção e proteção da visão para tornar a boa visão uma prioridade global. Seu conselho consultivo é composto por quatro especialistas internacionais independentes: Pr. Clare Gilbert (Reino Unido), Sr. Allyala Nandakumar (Estados Unidos), Dr. Serge Resnikoff (Suíça) e Dr. Wang Wei (China).

O Vision Impact Institute é uma organização sem fins lucrativos registrada tributariamente como 501(c)(3) [organizações sem fins lucrativos que têm direitos à isenção de impostos nos EUA] e que recebe apoio do Vision for Life Fund da Essilor, líder mundial em óptica oftálmica. O Vision Impact Institute hospeda um banco de dados único de ferramentas de pesquisa e defesa no site visionimpactinstitute.org .

Contato:

Kristan Gross

Diretor executivo global

kristan.gross@visionimpactinstitute.org

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/832635/Vision_Impact_Institute_Logo.jpg

FONTE Vision Impact Institute