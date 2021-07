DALLAS

, 8 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Um estudo recente realizado nos centros de visão da OneSight na Gâmbia oferece uma nova perspectiva sobre a importância de implementar um programa de aperfeiçoamento para serviços que abordem deficiências visuais pela ótica de um sistema de saúde.

O estudo, com suporte do Vision Impact Institute e conduzido pela Universidade Brandeis em coordenação com a OneSight, analisa de que maneira sete centros de visão da OneSight e o laboratório de fabricação de óculos, agora em funcionamento lá, estão aumentando o acesso ao tratamento da visão e à conscientização da visão não corrigida entre a população local.

"Temos orgulho da parceria com o Ministério da Saúde da Gâmbia para oferecer acesso aos tratamentos da visão a toda a população do país, 1,9 milhão de pessoas", disse K-T Overbey, presidente e diretor executivo da OneSight. "Ter uma visão nítida exerce impacto direto sobre a educação, a produtividade no trabalho e a segurança ao volante."

Na Gâmbia, de acordo com a Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira (IAPB), apenas quatro optometristas atendiam o país em 2014. Embora um em cada três gambianos precise de correção de erros de refração, apenas metade está ciente de que tem um problema de visão.

"Esta pesquisa destaca o poder de países comprometidos individualmente em melhorar a visão de sua população, combinando especialização local com a liderança técnica de organizações do setor para promover novos modelos de tratamento", afirma Kristan Gross, diretor executivo global do Vision Impact Institute. "Várias práticas recomendadas se destacam, incluindo a importância de uma sólida elaboração de políticas locais, parcerias público-privadas, capacitação e desenvolvimento de recursos humanos e financiamento inovador."

Tal como acontece na Gâmbia, as colaborações promovem investimentos cruciais em um futuro promissor para as gerações, e ao mesmo tempo geram conscientização, reduzem a prevalência de visão deficiente e contribuem para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

A missão do Vision Impact Institute é aumentar a conscientização sobre a importância da correção e proteção da visão para tornar a boa visão uma prioridade global. Seu conselho consultivo é composto por quatro especialistas internacionais independentes: Pr. Clare Gilbert (Reino Unido), Sr. Allyala Nandakumar (Estados Unidos), Dr. Serge Resnikoff (Suíça) e Dr. Wang Wei (China).

O Vision Impact Institute é uma organização sem fins lucrativos registrada tributariamente como 501(c)(3) [organizações sem fins lucrativos que têm direitos à isenção de impostos nos EUA] e que recebe apoio do Vision for Life Fund da Essilor, líder mundial em óptica oftálmica. O Vision Impact Institute hospeda um banco de dados único de pesquisas no site visionimpactinstitute.org .

