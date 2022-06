Novo grupo feminino XG que invadiu a cena com grande aclamação internacional, revelou sua nova faixa, MASCARA, em 29 de Junho de 2022 às 18h JST/KST.

LOS ANGELES

30 de junho de 2022

/PRNewswire/ -- A faixa de debut do XG,, acumulou milhões de visualizações e conta com uma sessão de comentários em diversos idiomas diferentes vindos de uma rede de milhares de fãs globais animados. Em contraste com outros grupos femininos, o XG logo apareceu em formação completa, com uma imagem confiante e autêntica - e habilidades de canto e dança raramente vistos em uma estreia de artistas tão jovens.

As garotas do XG são fortes candidatas para levar a coroa de girl group global, tendo treinado na Coreia do Sul e Japão por cinco anos, antes de realizarem sua estreia cativante. O grupo desafia os gêneros musicais ao mesclar elementos de Hip-Hop, R& e Trap para criar um som inovador e animado, que combina com a energia das performances de dança.

A nova música MASCARA é o hino do XG para a nova geração que é ousada, confiante e compassiva. A ousadia na letra "don't mess with my mascara" (não estrague o meu rímel) incorpora o espírito destemido e empoderado do XG. Ninguém irá fazê-las chorar. "MASCARA" transmite força, união e amizade; três virtudes que capturam a essência das integrantes do XG. Elas estão determinadas em espalhar essa mensagem aos fãs; levantem-se, permaneçam fortes e orgulhem-se.

MASCARA foi lançada pelas artistas do XG com uma Live no YouTube, a primeira vez que o grupo se apresentou ao vivo. Logo depois, revelaram o videoclipe de MASCARA no YouTube.

XG é formado por Jurin, Harvey, Chisa, Maya, Cocona, Juria e Hinata.

