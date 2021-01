SINGAPURA, 13 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A NUS Business School da Universidade Nacional de Singapura (NUS) lançou um novo programa de mestrado em contabilidade para desenvolver talentos em habilidades de contabilidade e análise de dados. O programa de um ano em período integral dará aos recém-formados os conjuntos de habilidades para prosperar no setor de contabilidade cada vez mais automatizado.

O novo programa se concentrará na teoria e na prática, combinando sessões práticas e networking do setor. Os graduados estarão preparados para assumir cargos em empresas de contabilidade, bancos de investimento, empresas de avaliação de crédito e empresas corporativas com foco em contabilidade de administração.

O Professor associado Edmund Keung, diretor acadêmico do programa de mestrado em contabilidade, disse: "Enfatizamos a interação e a integração entre finanças, relatórios financeiros e análises. Estamos treinando nossos alunos para profissões na interseção da contabilidade e análise, permitindo que eles entendam o uso de informações financeiras em diferentes instituições financeiras."

As inscrições já estão abertas para o programa que começará em agosto de 2021 e pretende admitir cerca de 35 alunos no primeiro grupo. Os candidatos precisam ter um diploma de graduação válido em qualquer disciplina.

O distinto professor Andrew Rose, reitor, NUS Business School, disse: "A pandemia destacou a necessidade de se aperfeiçoar. Isso também se aplica aos recém-formados ou graduados com poucos anos de experiência de trabalho. Fazer um mestrado na NUS Business School permitirá que o aluno aprenda com o que há de melhor. Você poderá aprimorar suas habilidades e se beneficiar de uma grande rede de suporte para ex-alunos antes de dar o próximo salto."

A NUS foi classificada em 11º lugar na QS World University Rankings (classificação de universidades publicadas anualmente pela Quacquarelli Symonds) de 2021, tornando-se a Universidade com classificação mais alta da Ásia. A universidade foi classificada em 13º lugar na área de contabilidade e finanças no QS World University Rankings de 2020. Também foi classificada em 3º lugar pelo Financial Times entre as escolas de negócios da região Ásia-Pacífico de 2017 a 2018.

Além do programa de mestrado em contabilidade, a NUS Business School também oferece mestrado em finanças, administração e análise de marketing e informações. Além disso, possui programas conjuntos com outras faculdades e instituições de pesquisa, como o mestrado em gestão de cadeia de suprimentos com a Faculdade de Engenharia e o Instituto de Logística da NUS e o mestrado em análise de negócios com a NUS School of Computing.

A NUS Business School também é a primeira escola asiática a participar da prestigiada Global Alliance in Management Education (CEMS), que é uma rede mundial de escolas de negócios, bem como parceiros corporativos e sociais. A NUS Business School oferece o mestrado em administração internacional com alta classificação na CEMS como a dupla graduação com os programas administração e análise de marketing e informações.

Os alunos também se sentem atraídos pelo grupo internacional diversificado dos programas, seu rigor e ampla exposição ao setor. Juan Sebastian Hernandez Urrego, de Colômbia, fez o programa de mestrado em administração da NUS depois de trabalhar na área de recursos humanos por cinco anos. "Consegui entender a cultura asiática e fiz amizade com pessoas incríveis de todo o mundo", disse Juan, que se formou em janeiro de 2021.

"Buscar isso durante a pandemia da COVID-19 me desafiou a me adaptar e me reinventar, tornando-me mais preparado para a era do "novo normal", ele acrescentou.

O prazo de inscrição para candidatos internacionais é de 15 de abril de 2021. Para mais informações, visite mscacc.nus.edu.sg ou converse com a equipe na próxima sessão de informações em 26 de Janeiro de 2021.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1417680/Logo.jpg

National University of Singapore

FONTE(NUS) Business School