Novo relatório oferece um instantâneo da economia digital da saúde do Japão

Novo whitepaper oferece insights nas áreas de dados, digitalização e colaboração em comum entre o Reino Unido e o Japão

LONDRES, Oct. 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- HIMSS, consultoria global líder de pensamento em informação e tecnologia em saúde, anunciou hoje que publicou um relatório intitulado “Capitalização da Economia Digital de Saúde do Japão durante a Era de Sociedades em Fase de Envelhecimento”. O relatório é de autoria do professor Sudhesh Kumar, Reitor da Faculdade de Medicina de Warwick da Universidade de Warwick.Principais conclusões:O Japão compartilha alguns traços comuns com o Reino Unido em termos de saúde e sociedade. Os países proporcionam atendimento de saúde universal e, por serem economias maduras e desenvolvidas, enfrentam uma tendência demográfica de envelhecimento. 28,1% da população total japonesa tem 65 anos ou mais; 13,9% da população total tem entre 65 – 74 anos, 14,2% tem 75 anos ou mais.O mercado de saúde japonês, o segundo maior do mundo em termos de produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e serviços de saúde, caracteriza-se por uma abundância de dados, gerados a partir dos mais de 126 milhões de cidadãos cobertos pelo sistema de saúde. Os dados incluem também solicitações de reembolso de seguro de saúde, registros de atendimento anual de saúde obrigatórios e dados relativos a cuidados de enfermagem através do seu sistema de Seguro de Cuidados de Longo Prazo (Long-Term Care Insurance - LTCI).Recentemente, o Japão começou a usar esses dados na digitalização dos seus serviços de saúde, a fim de criar o sistema de atendimentos de saúde de próxima geração com a introdução de tecnologias avançadas. O governo introduziu uma nova lei para tornar os dados mais úteis para instituições de pesquisa e empresas do setor privado, para fins de pesquisa avançada, descoberta de drogas inovadoras e criação de novas empresas.O conjunto de dados único do Japão, que reflete o envelhecimento da população líder mundial, juntamente com a recente política transformadora, é inestimável para testar inovações que estarão em alta demanda em todo o mundo, com outros países acompanhando essa tendência de superenvelhecimento. O programa conjunto de pesquisa do Reino Unido com o Japão anunciou em janeiro que ajudaria as populações em envelhecimento a viverem de forma independente durante mais tempo e que o desenvolvimento de novos tratamentos para doenças crônicas como a demência e a insuficiência cardíaca poderiam ser precursores. Com o Reino Unido mais avançado do que o Japão em termos de atendimento de saúde digitais, a parceria neste domínio entre os dois países pode aproveitar o potencial sem precedentes para resolver alguns dos grandes problemas da humanidade de hoje e liderar uma nova economia de atendimento de saúde digitais durante esta era de envelhecimento das sociedades.Sobre a autora: O professor Sudhesh Kumar é reitor da Faculdade de Medicina de Warwick e diretor do Instituto de Saúde Digital da Universidade de Warwick. Além dessas funções, ele também é membro do Coventry & Rugby Health and Wellbeing Board, e do Medical Schools Council. Ele é um endocrinologista clínico com 22 anos de experiência como Médico Consultor no NHS. Seu interesse na pesquisa é a obesidade e suas complicações, particularmente diabetes tipo 2. Seus interesses incluem também o desenvolvimento de novas abordagens para controlar a obesidade e diabetes que ajudaram a transformar e melhorar o atendimento e o tratamento do paciente. Ele publicou mais de 240 artigos e 6 livros sobre esses assuntos.Sobre o HIMSS HIMSS é uma consultoria global líder de pensamento que apoia a transformação do ecossistema de saúde através da informação e tecnologia. Como organização sem fins lucrativos orientada pela sua missão, o HIMSS oferece uma experiência ampla e profunda em inovação na saúde, políticas públicas, desenvolvimento de força de trabalho, pesquisa e análise para consultoria para líderes globais, partes interessadas e influenciadores sobre as melhores práticas em informação e tecnologia de saúde. Com a nossa inovação, o HIMSS fornece insights fundamentais, educação e eventos envolventes para provedores de cuidados de saúde, governos e fornecedores de mercado, garantindo que eles tenham as informações certas no ponto de decisão. Com sede em Chicago, Illinois, o HIMSS atende às comunidades globais de informação e tecnologia em saúde com operações focadas em toda a América do Norte, Europa, Reino Unido, Oriente Médio e Ásia-Pacífico. Nossos membros incluem mais de 80.000 indivíduos, 475 organizações de provedores e 650 organizações de serviços de saúde.Contato com a Mídia do HIMSS:

Maria Burpee

Diretor de Marketing

mburpee@himss.org

+351 915292211Contato com a Mídia do HIMSS:

