PEQUIM, 24 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A Novogene recentemente anunciou Falcon, a primeira plataforma de inteligente de entrega de Sequenciamento de Próxima Geração (Next Generation Sequencing – NGS, em inglês) de alto rendimento. Esta plataforma representa um avanço no NGS tradicional e vai modelar os padrões do setor de NGS e conduzir o futuro desenvolvimento do ecossistema NGS. Ela vai proporcionar aos clientes um serviço inteligente, eficiente e robusto para ajudar a atender as exigências de sequenciamento.

"O aproveitamento de nossos anos de experiência em sequenciamento do genoma possibilitou à Novogene o desenvolvimento e lançamento da primeira plataforma multiproduto de entrega de NGS, que vai fornecer uma solução de sequenciamento de última geração para os clientes. Como uma solução única segura e inédita, Falcon possibilita entregas mais rápidas com uma qualidade mais estável. Como uma provedora líder de serviços e soluções em genoma no mundo, queremos estar mais bem posicionados para gerar inovação no setor, liderá-lo na direção para que se torne digital e automatizado, impulsionar o estabelecimento de seus padrões e eventualmente alcançar a transformação inteligente", disse o Dr. Li Ruiqiang, fundador e CEO da Novogene.

FONTE Novogene