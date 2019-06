Nozomi Networks e Westcon se unem para oferecer soluções de segurança cibernética ICS para ambientes industriais em toda a América Latina

Westcon distribuirá soluções da Nozomi Networks como provedora preferida de segurança cibernética e detecção de anomalias ICS

RIO DE JANEIRO, Brasil, June 05, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Nozomi Networks Inc. , líder em segurança cibernética e visibilidade operacional industrial, e a Westcon, parte integrante da Westcon-Comstor Americas, uma divisão da SYNNEX Corporation, anunciaram hoje que formaram uma parceria para ampliar a oferta de serviços da Westcon para clientes nas áreas de automação industrial, manufatura, energia e construção em toda a América Latina.



“A Internet trouxe ameaças adicionais para o ambiente ICS, com riscos crescentes, à medida que as redes OT tornaram-se mais complexas. A proteção dessas redes e a crescente massa de dispositivos IoT industriais exigem a abordagem de segurança integrada que a Nozomi Networks fornece. Na América Latina, como em qualquer outra região, fatores como soluções de commodities, dispositivos conectados à Internet e protocolos de rede aberta - para não mencionar o aumento do crime cibernético - criam grandes desafios para todas as empresas que dependem de controles industriais”, disse Otávio Lazarini Barbosa, EVP para a América Latina, Westcon-Comstor Americas.

O profundo conhecimento das complexidades das redes ICS, inovação contínua e especialização em inteligência artificial tornaram a Nozomi Networks líder em segurança cibernética em tempo real, e visibilidade para redes de controle industrial. Agora com a sua tecnologia de quinta geração, a Nozomi Networks é a parceira preferida dos principais fornecedores de segurança cibernética de IT. Suas soluções comprovadas são compatíveis com centenas de milhares de dispositivos em mais de 1.000 instalações nos setores de energia, manufatura, mineração, transporte, serviços públicos e infraestrutura indispensável. A Nozomi Networks possui uma solução comprovada para mapeamento, monitoramento e identificação de ameaças OT. Ela se integra e compartilha facilmente as informações de ICS com ambientes IT/OT de larga escala.

A Westcon oferece aos seus parceiros de revenda o suporte técnico, comercial e financeiro que eles precisam para atender as exigências dos clientes em toda a região da América Latina e Caribe. Os canais de vendas locais podem contar com a Westcon para fornecer ao cliente final soluções abrangentes com base em uma vasta carteira de fornecedores que abrangem as áreas de segurança, redes e comunicações unificadas. Através de programas de treinamento e desenvolvimento específicos, a Westcon incentiva seus parceiros de vendas a abordar os mercados verticais e fornecer aos seus clientes serviços complementares para suas ofertas de produtos.

“À medida que um número crescente de organizações industriais em toda a América Latina adota a digitalização, a segurança cibernética das redes operacionais passa a ser prioridade”, disse Ricardo Guedes, Diretor Regional de Vendas - LATAM, Nozomi Networks. “Estamos contentes com a nossa parceria com a Westcon para oferecer aos clientes uma solução eficaz para visibilidade e segurança de OT e ICS, com a garantia de entrega através de um parceiro respeitado e capaz”.

Sobre a Nozomi Networks

A Nozomi Networks é líder em segurança cibernética industrial, oferecendo a melhor solução de visibilidade em tempo real para a gestão do risco cibernético e melhora da resistência das operações industriais. Com uma única solução, os clientes obtêm segurança cibernética avançada, maior confiabilidade operacional e fácil integração de IT/OT. Inovando o uso da inteligência artificial, a empresa ajuda as maiores instalações industriais ao redor do mundo a See and Secure ™ (Ver e Proteger) suas redes de controle industrial indispensável. Atualmente a Nozomi Networks é compatível com mais de 250 mil dispositivos em setores como o de infraestrutura indispensável, energia, manufatura, mineração, transporte e serviços públicos, tornando possível enfrentar a escalada de riscos cibernéticos contra as redes operacionais (operational networks - OT). www.nozominetworks.com