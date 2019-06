NTS Ventures e IHMA anunciam um programa significante e importante focado na vigilância de resistência antifúngica: STAR (Susceptibility Trends in Antifungal Resistance - Tendências de Suscetibilidade na Resistência Antifúngica)

SCHAUMBURG, Ill., June 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A NTS Ventures (NTS), um laboratório de pesquisas de micologia e antifúngico, e a International Health Management Associates, Inc./IHMA Europe Sàrl (IHMA), um laboratório completo de microbiologia clínica anti-infecciosa, anunciaram um acordo de colaboração para o fornecimento de um novo programa de vigilância de resistência antifúngica chamado STAR para o setor de laboratórios farmacêuticos. Além da expertise da NTS e IHMA, STAR é fortemente apoiado através das afiliações com laboratórios formadores de opinião (key opinion leader - KOL) em todo o mundo. Com o aumento da resistência antifúngica e as alterações na epidemiologia, o programa STAR irá monitorar profundamente as flutuações e tendências da resistência antifúngica e epidemiologia ao longo do tempo. Ele será uma excelente ferramenta para servir autoridades, empresas de biotecnologia e laboratórios farmacêuticos na luta implacável contra a resistência aos medicamentos antifúngicos. Os isolados clínicos colhidos através do STAR incluirão todos os principais fungos (incluindo o agente patogênico emergente Candida auris) e fungos filamentosos, tais como Aspergillus spp., bem como as espécies de mofo mais raras e altamente invasivas, tais como mofo Mucor spp., Rhizopus spp., dentre outras.



O desenvolvimento de novos agentes antifúngicos está aumentando. Por isso, STAR irá apoiar essas drogas para assegurar que a luta contra a resistência antifúngica seja mais eficiente e ganhe tempo precioso com a redução e eventual eliminação da nova resistência. O acordo entre a NTS e IHMA permitirá que todos os laboratórios farmacêuticos e de biotecnologia tenham acesso ao programa STAR com custo e tempo eficazes. “O programa STAR faz parte de uma iniciativa de vigilância de identificação de tipo de perfil de infecções fúngicas graves, incluindo Candida auris e Aspergillus, contra antifúngicos comuns e experimentais em desenvolvimento”, disse o Dr. Mahmoud Ghannoum, fundador da NTS Ventures.

“O programa de vigilância STAR irá fornecer informações valiosas sobre infecções fúngicas graves e proporcionar para a comunidade médica as informações mais atualizadas relativas aos agentes antifúngicos”, disse o Dr. Daniel Sahm, Diretor Científico e Vice-Presidente dos Serviços Globais de Microbiologia da IHMA, Inc.

SOBRE a NTS Ventures

A NTS está baseada em Cleveland, OH e fornece serviços pré-clínicos, clínicos e translacionais concebidos para levar agentes antifúngicos, antibacterianos e de dermatologia da descoberta até o lançamento no mercado. A NTS tem a capacidade de apoiar o desenvolvimento de drogas em fases de testes pré-clínicos e clínicos, a fim de satisfazer as solicitações de Novas Drogas Investigacionais (Investigational New Drug - IND) e Solicitações de Novas Drogas (New Drug Application - NDA) da FDA. Nos últimos 25 anos, a equipe da NTS tem trabalhado com uma grande variedade de entidades, incluindo o setor farmacêutico, empresas de biotecnologia iniciantes e maduras, CRO de espectro total, bem como instituições acadêmicas em todo o mundo.

Para mais informações, visite https://www.ntsventures.com .

SOBRA a IHMA

A IHMA está baseada em Schaumburg, IL, nos EUA e em Monthey, na Suíça. Ela fornece serviços de desenvolvimento de medicamentos antimicrobianos há 25 anos. Nossos laboratórios, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, fazem parcerias em todo o mundo com clientes dos setores de biotecnologia, produtos farmacêuticos e diagnóstico. IHMA é um dos principais laboratórios independentes especializado em estudos de vigilância e ensaios clínicos, marcos importantes ao longo do continuum de desenvolvimento de medicamentos para comercialização. A IHMA utiliza tecnologia de ponta, levando a testes e dados de primeira classe, bem como estruturas econômicas sólidas. Os serviços da IHMA podem ser personalizados de acordo com as necessidades exclusivas de testes dos seus clientes. Isso garante o desenvolvimento, comercialização e caminhos pós-comercialização bem-sucedidos de medicamentos. Para mais informações, visite o website da IHMA no: www.ihma.com