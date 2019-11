Nuvectra® continua a apoiar seus pacientes com o Implante Algovita® enquanto a empresa entra com pedido de recuperação judicial

Processo supervisionado pelo tribunal não tem impacto na segurança ou funcionalidade do dispositivo Algovita; Empresa continua a apoiar médicos

PLANO, Texas, Nov. 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Nuvectra Corporation (NASDAQ: NVTR) (“Nuvectra” ou a "Empresa”), uma empresa de dispositivos médicos de neuroestimulação, anunciou hoje que optou por apresentar uma petição voluntária de reorganização nos termos do Capítulo 11 do Código de Falências dos Estados Unidos no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Leste do Texas (o "Tribunal”). A Empresa pretende usar este processo supervisionado pelo Tribunal para continuar a revisão de uma série de opções para maximizar o valor e abordar suas obrigações financeiras. O Conselho da Administração e a equipe de gestão continuam a acreditar que a Empresa e os seus ativos têm um valor considerável e estão explorando uma série de opções, incluindo a venda da Empresa como um todo, do Sistema Algovita de Estimulação da Medula Espinhal (“Algovita”), do Virtis® ou de ativos específicos.Além disso, a Nuvectra está empenhada em apoiar os doentes existentes que utilizam Algovita, bem como os médicos, clínicos e instalações que tratam doentes com Algovita. A segurança e funcionalidade da Algovita não serão impactadas pelo processo supervisionado pelo Tribunal. Atualmente, a Empresa está suspendendo seu suporte a futuros implantes até que o caminho a seguir pela Empresa seja determinado e recomenda que os médicos cessem quaisquer novos implantes, bem como procedimentos de ensaio e estudos clínicos em andamento, até esse momento.Dr. Fred Parks, CEO da Nuvectra, comentou: “Desde o lançamento como uma empresa independente, a Nuvectra tem investido na nossa missão de ajudar os médicos a melhorar a vida das pessoas com condições crônicas. Fomos bem sucedidos em levar a Algovita para o mercado e temos oportunidades em nosso pipeline, incluindo Virtis, que acreditamos que irão gerar valor no futuro. Para financiar nossos esforços de inovação e comercialização, a Empresa assumiu uma dívida substancial. Temos trabalhado para alcançar um caminho alternativo através da nossa extensa revisão de opções para a nossa empresa nos últimos meses. Após discussões construtivas com nossos credores, o processo supervisionado pelo Tribunal que estamos iniciando hoje nos fornecerá o tempo e a flexibilidade de que precisamos para continuar a avaliação das nossas opções, maximizar o valor dos nossos ativos e abordar nossas obrigações financeiras”.Dr. Parks continuou: "Estamos empenhados em apoiar os pacientes que estão usando o nosso dispositivo e seus médicos e clínicos, mantendo uma equipe de especialistas clínicos e especialistas em suporte ao produto”.Pacientes ou médicos com dúvidas sobre a Algovita devem entrar em contato com o Atendimento ao Cliente da Nuvectra ligando para 1-844-727-7897 (ou +1-214-618-4980 para chamadas com origem fora dos EUA) e selecionando a opção um ou enviando um e-mail para support@nuvectramed.com.A Empresa apresentou uma série de moções habituais solicitando autorização do Tribunal para apoiar suas operações durante o processo supervisionado pelo Tribunal, incluindo uma moção consensual de garantia em dinheiro e uma moção para pagar salários e benefícios aos funcionários. A Empresa espera receber aprovação do Tribunal para essas solicitações em breve.Informações adicionais Recursos adicionais para fornecedores e outras partes externas, incluindo processos judiciais e outros documentos relacionados ao processo do Pedido de Reorganização, estão disponíveis em um site administrado pelo agente de reivindicações da Nuvectra, KCC, em http://www.kccllc.net/nuvectra. As informações também estão disponíveis ligando para 1-888-201-2205 (EUA e Canadá) ou +1-310-751-1839 (Internacional).Norton Rose Fulbright US LLP e Dorsey & Whitney LLP estão atuando como consultores jurídicos da Empresa e Alvarez & Marsal está atuando como consultor de reestruturação.Sobre a Nuvectra Corporation A Nuvectra® é uma empresa de neuroestimulação comprometida em ajudar os médicos a melhorar a vida das pessoas com condições crônicas. O Sistema Algovita® de Estimulação da Medula Espinhal (SCS) é a nossa primeira oferta comercial com a marca CE, é aprovado pela FDA para o tratamento da dor crônica intratável do tronco e/ou membros. Nossa plataforma tecnológica inovadora também tem capacidades em desenvolvimento para dar suporte a outras indicações, como neuromodulação sacral (SNM) para o tratamento da bexiga hiperativa, e estimulação cerebral profunda (DBS) para o tratamento da doença de Parkinson.Advertência a respeito de declarações prospectivasEste comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas", incluindo declarações que fazemos sobre as perspectivas da Nuvectra como empresa independente de capital aberto. As declarações prospectivas são baseadas apenas nas nossas convicções, expectativas e premissas atuais sobre o futuro da nossa empresa, planos e estratégias futuras, projeções, eventos e tendências antecipadas, a economia e outras condições futuras e, portanto, estão sujeitas a incertezas, riscos e mudanças inerentes em circunstâncias difíceis de prever e que podem estar fora do nosso controle. Os resultados reais podem diferir significativamente daqueles indicados pelas mencionadas declarações prospectivas. Portanto, você não deve confiar em nenhuma dessas declarações prospectivas. Qualquer declaração prospectiva feita por nós é baseada apenas em informações atualmente disponíveis para nós e é válida apenas a partir da data em que é feita. Estes riscos e incertezas podem fazer com que os resultados reais da empresa sejam substancialmente diferentes dos resultados indicados nas declarações prospectivas: (i) nossa capacidade de escalar e continuar as operações com sucesso durante o processo supervisionado pelo tribunal; (ii) nossa capacidade de vender ativos com sucesso ou tomar outras medidas para maximizar o valor e abordar nossas obrigações financeiras no âmbito do processo supervisionado pelo tribunal; (iii) potenciais efeitos adversos do processo supervisionado pelo tribunal sobre nossa liquidez e resultados das operações; (iv) o potencial de decisões adversas no processo aprovado pelo tribunal, incluindo a possibilidade de não obtermos aprovação oportuna com relação às moções que apresentamos ou apresentaremos no futuro; (v) o risco de que as moções apresentadas por terceiros possam prolongar ou impedir nossos objetivos no âmbito do processo supervisionado pelo tribunal; (vi) atrito dos funcionários e nossa capacidade de reter a administração e outro pessoal-chave devido a distrações e incertezas, incluindo nossa capacidade de fornecer remuneração e benefícios adequados durante o processo supervisionado pelo tribunal; (vii) nossa capacidade de manter relações com fornecedores, clientes, funcionários e outros terceiros e autoridades reguladoras como resultado do processo supervisionado pelo tribunal; (viii) os efeitos das petições de reorganização sobre nós e sobre os interesses dos nossos vários constituintes, incluindo os detentores de nossas ações ordinárias; (ix) o efeito prejudicial das petições de reorganização pode ter sobre a nossa capacidade de acessar os mercados de capitais no futuro, se desejado; (x) a duração do tempo em que operaremos sob o processo supervisionado pelo tribunal e o processo continuado; (xi) aumento dos custos administrativos e legais relacionados ao processo supervisionado pelo tribunal e outros litígios e riscos inerentes envolvidos em um processo de reorganização; (xii) nossa capacidade de comercializar com sucesso a Algovita e desenvolver aprimoramentos ou melhorias para a Algovita; (xiii) a incerteza e o momento de obter aprovações regulatórias nos Estados Unidos e na Europa para o nosso sistema de neuromodulação sacral Virtis; (xiv) o escopo de proteção para nossos direitos de propriedade intelectual abrangendo a Algovita e outros produtos usando nossa plataforma de tecnologia de neuroestimulação, juntamente com quaisquer aprimoramentos ou melhorias de produtos; e (xv) nossa conformidade com todos os requisitos regulamentares e legais relativos a dispositivos médicos implantáveis e interações com profissionais de saúde. Consulte a seção intitulada "Fatores de Risco" no Relatório Anual da Nuvectra no Formulário 10-K e em nossos outros registros trimestrais e periódicos para obter uma descrição desses e outros riscos e incertezas. Não nos comprometemos a atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, escrita ou verbal, que possa ser feita ocasionalmente, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma.Investidores Jennifer Kosharek Diretor Financeiroinvestors@nuvectramed.comMídia Michael Freitag/Nicholas Lamplough/Aaron Palash Joele Frank Wilkinson Brimmer Katcher (212) 355-4449