Nuvei adquire a Paymentez e continua a expansão de mercado na América Latina

MONTREAL, Sept. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (“Nuvei” e “a Companhia”) (TSX: NVEI e NVEI.U), parceiro em tecnologias de pagamento global de marcas dinâmicas, anunciou hoje a aquisição da Paymentez LLC (“Paymentez”), empresa líder em soluções de pagamento na América Latina.

Fundada em 2011, a Paymentez oferece uma ampla gama de soluções de pagamento a comerciantes e instituições financeiras, incluindo gateway, white label, aquisição de cartões e opções de cartões pré-pagos. A Paymentez dá suporte para e-commerce verticais de forte crescimento, incluindo jogos online, plataformas de serviços de entrega, mobilidade, transporte, esporte, bem como outros segmentos em toda a América Latina.

A Paymentez fornece conectividade direta em onze países, com aquisição local em nove países (México, Equador, Venezuela, Colômbia, Brasil, Peru, Argentina, Uruguai e Chile), dá suporte para mais de 80 métodos de pagamentos locais e alternativos, incluindo transferência bancária, wallets, redes de pagamento instantâneo e as mais importantes redes de pagamento em dinheiro, fornecendo uma plataforma de pagamento local abrangente para mais de 4.000 comerciantes na região.

Entre seus clientes encontra-se a Rappi, uma das empresas de tecnologia de consumo com crescimento mais rápido na região, especializada em serviços de entrega online; DirecTV, prestadora americana de serviços de transmissão direta por satélite; e a General Motors, empresa automotiva multinacional . A Paymentez também oferece sua plataforma para serviços a adquirentes e bancos, como a Redeban e a Davivienda, entre outros, auxiliando-os a atender seus clientes que procuram por uma plataforma para processar pagamentos online, eliminando a complexidade e aumentando sua competitividade.

Com escritórios em São Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Guayaquil e Cidade do México, a Paymentez atualmente conta com 46 colaboradores e cresce rapidamente. Como parte da aquisição, o CEO e co-fundador da Paymentez, Juan F. Franco, junta-se à Nuvei como Gerente Geral, América Latina (LATAM), responsável por liderar a expansão comercial e operacional da empresa na região.

“A Paymentez aumenta ainda mais nosso mercado total disponível, através da expansão e fortalecimento significativo da nossa presença na América Latina, junto com a intensificação da nossa capacidade de processamento regional, possibilitando-nos dar suporte para mais métodos de pagamentos locais”, disse Philip Fayer, Presidente e CEO da Nuvei. “O comércio online na América Latina está crescendo numa taxa sem precedentes, representando um dos mercados que crescem mais rapidamente no mundo. A aquisição garante que estejamos bem posicionados em termos de tecnologia e expertise no mercado para atender novos clientes, além de expandir nossas capacidades e aprofundar nossas relações com nossos clientes globais atuais.”

“Estou entusiasmado com o novo capítulo da Paymentez. Nossa presença, experiência, conectividade e conhecimento da América Latina, combinados com a tecnologia, crescimento explosivo e liderança da Nuvei, criará uma plataforma de pagamento líder na região. Nossos clientes terão uma plataforma de excelência mundial, com a melhor conectividade e suporte da região. O futuro é muito empolgante”, disse Juan F. Franco, nomeado recentemente como Gerente Geral, LATAM, da Nuvei.

