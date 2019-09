O 126o Pavilhão Internacional da Feira de Cantão continua a conectar expositores americanos e compradores globaisPR Newswire

GUANGZHOU, China, 16 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O 126o Pavilhão Internacional da Feira de Cantão ("Pavilhão") vai começar em 15 de outubro. Nesta sessão, o Pavilhão continuará conectando expositores norte-americanos e compradores globais.

A Caterpillar, fabricante de equipamentos de construção com sede nos EUA, participa do Pavilhão desde abril de 2016. Por considerar o Pavilhão uma plataforma essencial para obter pedidos internacionais, o tamanho do estande da empresa quadruplicou nos últimos três anos.

"As pessoas que passam pelo nosso estande vêm de várias regiões. Você não precisa 'bater na porta' de cada país; só precisa esperar aqui, e os clientes do mundo todo entrarão em contato com você". Yu Zhihong, presidente da Orient Fan Co., vendedor licenciado da Caterpillar, disse: "Acho que o Pavilhão é o melhor do mundo, não apenas pelo tamanho do mercado chinês, mas pela variedade de compradores".

"É uma ótima oportunidade para expandir a participação no mercado, por isso participo todos os anos. Conhecemos muitos clientes do Oriente Médio, África e América Latina", disse Danny Elassir, diretor de exportação da Exotica Fresheners Co, fabricante de purificadores de ar dos EUA, que participa desde 2007, quando aconteceu a primeira sessão. "Após vários anos consecutivos participando do Pavilhão Internacional da Feira de Cantão, nossa empresa ficou em primeiro lugar no mercado do Oriente Médio e vende para África, América Latina e a Europa Oriental."

Danny espera um avanço com a entrada no mercado chinês. "O mercado chinês cresceu muito e agora está mais aberto a novos produtos. É um mercado que não queremos perder."

Um membro da equipe da Lorenzetti, uma empresa brasileira, observou que, embora geograficamente os países americanos e europeus estejam longe da China, os expositores estão dispostos a percorrer longas distâncias para participar. Não apenas pelo potencial significativo de pedidos, mas também pelo serviço da exposição abrangente e meticuloso, que se estendeu e cobre quase todos os detalhes - desde a otimização do design do estande até a facilitação da logística e a promoção omnichannel.

Desde a criação do Pavilhão muitos expositores europeus, americanos e asiáticos se conectaram com revendedores e canais de distribuição, apresentando vários produtos do exterior para os consumidores chineses por meio de varejo off-line, comércio eletrônico on-line e outros canais.

Um representante da Associação da Indústria de Comércio Eletrônico Transfronteiriço de Guangdong disse que o Pavilhão ajudou a Associação a reduzir seu custo de aquisição. Eles costumavam viajar muito para comprar produtos especiais da Europa e da América, e agora podem adquirir produtos de alta qualidade do mundo todo no Pavilhão.

Ewbank, marca de limpeza doméstica do Reino Unido; NUC, fabricante de eletrônicos e eletrodomésticos da Coreia do Sul; Cabeau, a marca de produtos de viagem dos EUA, que participam do Pavilhão há anos, entraram no mercado chinês. Seus produtos, como os limpadores de tapetes da Ewbank, espremedores de sucos da NUC e as almofadas de pescoço para viagem da Cabeau, já estavam disponíveis em diferentes plataformas de comércio eletrônico chinês, como JD.COM, Netease Koala, Tmall International, Vipshop e muitas outras.

Criada pela Feira de Cantão em 2007, o Pavilhão Internacional conseguiu atrair de forma consistente agências de promoção comercial e associações profissionais para participar da exposição. Após anos de desenvolvimento, o Pavilhão Internacional tem funcionado como uma plataforma líder para o crescimento do comércio internacional.

