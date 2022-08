O 15º Fórum de Inovação de Pujiang é realizado em Xangai, na China

XANGAI

31 de agosto de 2022

/PRNewswire/ -- O 15º Fórum de Inovação de Pujiang de 2022

Neste ano, mais de 230 especialistas de organizações internacionais, universidades de alto nível, instituições de pesquisa científica, laboratórios de ideias, empresas e mais de 40 acadêmicos de quase 30 países e regiões participaram do evento on-line e presencial.

O Fórum de Inovação de Pujiang foi criado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo Governo Popular Municipal de Xangai em 2008. Com foco no tema da inovação, o fórum tornou-se uma plataforma importante para promover a cooperação global em ciência, tecnologia e inovação, reunindo ideias globais e permitindo a inovação científica e tecnológica.

Na cerimônia de abertura, foi lançada oficialmente a "INNOMATCH", uma plataforma de conexão de oferta e demanda de tecnologias globais, que tem como objetivo reunir recursos globais de inovação, atender às necessidades de inovação das empresas e desenvolver uma via rápida bilateral para a transformação das conquistas científicas e tecnológicas.

Na reunião plenária realizada posteriormente, Borge Brende, presidente do Fórum Econômico Mundial, disse que a tecnologia é fundamental para mitigar as mudanças climáticas, e é por isso que o compromisso da China de promover soluções tecnológicas verdes é incrível.

Durante o fórum, foram divulgados diversos relatórios e acordos de cooperação, como o Relatório Global de Análise Científica de Alto Nível "Ideal City" de 2022 e a Análise Prospectiva de Cenários de Aplicação de Ciência e Tecnologia Relacionadas a Baixo Carbono e Zero Carbono Liquido.

No Fórum Regional e Urbano realizado em 28 de agosto, o National Innovation Center par Excellence (NICE) assinou contratos com seis empresas internacionais, incluindo as empresas ARaymond da França e a DuPont dos Estados Unidos, para promover conjuntamente a inovação global e o desenvolvimento verde integrado de alta qualidade.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1888726/b0466284584434a1a4c415a9d51554a.jpg

FONTE Shanghai Center for Pujiang Innovation Forum