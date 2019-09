O analisador portátil XRF da Vanta™ fornece identificação de liga e material rapidamente a um preço acessível

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- O novo analisador de fluorescência de raios X (XRF) Vanta™ Element oferece os recursos essenciais pelos quais a série Vanta é conhecida — velocidade, confiabilidade, robustez, conectividade e facilidade de uso semelhante a um smartphone — em um modelo econômico. De fácil aprendizagem, rápido de usar e pesando apenas 1,3 kg (2,9 lb.), o analisador Vanta Element está à altura do desafio da realização de testes de alto rendimento todos os dias.O analisador Vanta Element oferece velocidade e facilidade de uso em uma variedade de ambientes de teste, incluindo reciclagem de sucata e fabricação de metal. Os usuários podem obter uma identificação clara do material, a classificação de grau em segundos e comparar as notas das ligas na tela do instrumento. Com um processador dual-core e a utilização da consolidada Axon Technology™, da Olympus, o analisador Vanta Element tem a mesma alta taxa de contagem e estabilidade que os outros analisadores da série Vanta com rápida classificação e rápido retorno sobre o investimento.Construídos para serem usados em ambientes exigentes, os analisadores Vanta Element são classificados como IP54, para resistência à poeira e umidade, e construídos para passar no teste de queda de 1,3 metros (MIL-STD-810G) e mantê-lo funcionando em caso de queda ou impacto acidental. Para proteção adicional, foi combinada uma placa frontal de aço inoxidável à janela Kapton® espessa (50 µm) que pode ser facilmente conectada e removida para substituição da janela sem a necessidade de utilização de ferramentas. Se você trabalha em ambientes quentes ou frios, pode contar com o analisador Vanta Element para operar em temperaturas de –10 °C a 45 °C (de 14 °F a 113 °F).Os recursos de robustez do analisador estão associados à conectividade sem fio (opcional) para conexão com a Olympus Scientific Cloud™ — para compartilhamento de dados sem fio e acesso a ferramentas de gerenciamento de frota conveniente —, o aplicativo móvel Olympus ou sua rede, e também estar preparado para o Industry 4.0. O analisador também possui um cartão microSD™ de formato industrial de 1 GB para armazenar os resultados e duas portas USB para facilitar a exportação de dados. Para maior flexibilidade, o analisador Vanta Element é compatível com vários acessórios, incluindo o suporte para campo do Vanta: pé para solo, protetor de sonda e coldre.Para obter mais informações sobre o analisador portátil XRF Vanta Element ou qualquer uma de nossas outras soluções industriais, visite www.olympus-ims.com.Sobre a OlympusA Olympus é líder mundial em tecnologia, desenvolve soluções ópticas e digitais na área médica, industrial, de ciências da vida, de câmeras e produtos de áudio. Por quase cem anos, a Olympus dedica-se a ser fiel à sociedade, fazendo com que a vida dela seja mais saudável, segura e gratificante.Nossa empresa de soluções industriais está comprometida com a segurança e a melhoria da sociedade por intermédio de nosso pioneirismo, desenvolvimento e criação de soluções para testes e medições. Essas soluções são utilizadas em aplicações industriais e de pesquisa pela indústria aeronáutica, de geração de energia, petroquímica, de infraestrutura civil, automotiva e de bens de consumo. Para mais informações, visite https://www.olympus-ims.com.Olympus…True to You. True to Society. True to LIFE.Olympus é uma marca registrada; Vanta, Axon Technology e Olympus Scientific Cloud são marcas comerciais da Olympus Corporation.Kapton é uma marca comercial da E.I. du Pont de Nemours e companhia.O logotipo microSD é uma marca registrada da SD-3C, LLC.Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aee62e39-53ee-4ba1-b429-5c1317a0da86/pt Contato:

Hilary Banda

781-419-3624

Hilary.Banda@olympus-ossa.comContato:

Hilary Banda

781-419-3624

Hilary.Banda@olympus-ossa.com