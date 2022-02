Vest é um broker-dealer regulado nos EUA que te permite investir diretamente e em tempo real na NASDAQ e NYSE sem comissão de operação e sem valor mínimo de abertura de conta.

Com a Vest é possível acessar diretamente o maior mercado de valores do mundo na América Latina e em tempo real e com retorno em dólares.

Baixo esta inovadora ideia empresarial, Vest chega com o objetivo de que todos os latino-americanos multipliquem as suas poupanças através de uma plataforma onde tenham total controle do seu dinheiro sem intermediários e sem um investimento mínimo, além de contarem com conteúdo de educação financeira para todos os níveis que os acompanhará em seu caminho no mundo dos investimentos.

De acordo com Aaron Polhamus, CEO da Vest, o aplicativo dá a possibilidade aos investidores ou traders que procuram novas opções para diversificar o seu dinheiro a possibilidade de ter uma conta de investimento em seu nome nos Estados Unidos com acesso ilimitado a mais de 5.000 ações de empresas ou ações fracionadas, bem como ETFs cotadas nas bolsas NASDAQ e NYSE sem ter que pagar comissão de negociação independentemente do montante ou prazo.

Embora nos últimos anos se tenha assistido a um crescimento exponencial na América Latina de aplicações de investimento para acesso às ações dos EUA, as empresas que oferecem este serviço são subsidiárias de outros fornecedores de plataformas que rentabilizam aos valores dado ao câmbio, ou têm frequentemente taxas ocultas. Em contraste, o modelo de negócio da Vest é ganhar em cada pagamento de fluxo de ordens e juros sobre depósitos passivos.

Vest é membro da The Securities Investor Protection Corporation, e está registrada e regulamentada nos Estados Unidos como broker-dealer, mas o seu conteúdo e serviço ao cliente são completamente em português, logo o idioma não será uma barreira.

Para os fundadores Aaron Polhamus (CEO), Jaime Rodas (COO) e Miguel Arroyo (CPO), agora é uma realidade ter um aplicativo que cumpre com tudo o que é necessário para empoderar os investidores da América Latina a construir o seu futuro financeiro através de uma plataforma de investimento e educação de classe mundial. Este é apenas o começo para a Vest, que continuará a expandir os seus produtos e serviços para oferecer inovação aos seus clientes.

Fundada em 2020, a Vest arrecadou 6 milhões de dólares. O aplicativo está disponível na App Store e Play Store.

