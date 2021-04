O aumento do aprendizado virtual apresenta impacto na visão das criançasPainel de especialistas em visão e saúde destaca os efeitos que o aprendizado via computador têm na visão das crianças um ano após a pandemia

DALLAS

, 1 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Recentemente, o Vision Impact Institute reuniu especialistas em visão e saúde infantil para discutir as implicações do aprendizado digital na visão das crianças, um ano depois de muitas escolas em todo o mundo mudarem para esse tipo de aprendizado devido à pandemia da covid-19.

Donna Mazyck

Becky Palm

Joseph Ricci

Charles Shidlofsky

O painel contou com, diretora executiva da National Association of School Nurses , presidente e diretora executiva da Essilor Vision Foundation , diretor executivo da Pennsylvania Optometric Association e Dr., diretor clínico da Neuro-Vision Associates of North Texas

O debate destacou as muitas maneiras pelas quais a pandemia está afetando a visão das crianças:

Elas estão enfrentando alterações na visão devido ao tempo extra de exposição às telas e a menos tempo ao ar livre. As mudanças aumentaram as taxas de miopia, fadiga ocular e problemas para alternar o foco de visão para perto e para longe.

Os métodos de atendimento têm sido prejudicados, pois houve impacto negativo sobre avaliações escolares, exames oculares abrangentes feitos por um oftalmologista e filantropia. À medida que melhoram as condições, diminuirão essas barreiras de acesso.

A conexão entre visão e aprendizado é crucial para o futuro das crianças, uma vez que 80% do aprendizado se dá através dos olhos. Ter conscientização e defender essa questão com base em evidências continuarão a ser ações fundamentais para atender a essa necessidade de saúde pública.

"Está claro que devemos priorizar a visão à medida que abordamos globalmente as mudanças na educação infantil", disse Kristan Gross , diretora executivo global do Vision Impact Institute. "Desigualdades no acesso a cuidados já existiam antes da pandemia, mas isso tem sido intensificado por essa rápida mudança para o aprendizado digital. Parcerias com organizações como essas serão cruciais para garantir que nossos filhos enxerguem bem e desfrutem de uma educação que promoverá o potencial futuro deles."

