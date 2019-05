O Banco Leumi, o CIBC e o Banco Nacional da Austrália lançam portal on-line para impulsionar a colaboração com fintechs

TEL-AVIV, Israel

TORONTO

SYDNEY

Israel

, 30 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Como parte de uma aliança bancária internacional, o Banco Leumi de(TASE: LUMI), o CIBC e o Banco Nacional da Austrália (ASX: NAB) lançaram hoje o Global Alliance Fintech Link , um portal on-line global, criado para auxiliar a impulsionar a inovação centrada no cliente, facilitando a colaboração entre os bancos e as empresas de tecnologia financeira (as fintechs).

Por meio da plataforma digital, as fintechs podem enviar soluções tecnológicas criativas, em resposta às inúmeras oportunidades identificadas pelos bancos. Ao receber as propostas, os bancos consultarão diretamente as empresas de tecnologia.

A Global Alliance Fintech Link oferece às startups do mundo todo acesso fácil ao mercado bancário global, permitindo a colaboração direta com três instituições financeiras em três continentes. O portal abre as portas para as empresas fornecerem soluções tecnológicas para as principais áreas onde os bancos desejam melhorar as experiências dos clientes.

Resultante da aliança estratégica entre o Banco Leumi, o CIBC e o Banco Nacional da Austrália, formada em setembro de 2016, a iniciativa não visa apenas simplificar a cooperação global, mas também oferecer às fintechs acesso a potenciais parceiros que possam ajudar a expandir seus negócios. Também oferece a oportunidade de trazer essas empresas de alto nível para um ecossistema global de tecnologia e serviços bancários.

A plataforma foi lançada inicialmente no formato piloto e crescerá à medida que novos desafios forem adicionados ao site.

Citações:

"Esta parceria mostra que o Banco Leumi, o Banco Nacional da Austrália e o CIBC são líderes não apenas no pensamento, mas também em ações, quando se trata de semear esforços internacionais para estimular melhores proposições de valor", disse Tamar Yassur, FEVP e diretor digital do Banco Leumi. "Estamos confiantes de que esta nova plataforma ajudará a estimular a inovação internacional e a criatividade, para melhorar o atendimento ao cliente no setor bancário do mundo todo".

"A inovação transformadora é a chave para atender às necessidades dos clientes em constante evolução, e essa nova plataforma nos dá a oportunidade de identificar tecnologias novas e emergentes, que impulsionarão soluções, à medida que desenvolvemos um banco centrado em relacionamento para o mundo moderno", disse Greg Elcich, vice-presidente de inovação empresarial e patrimônio digital do CIBC. "Estamos muito satisfeitos com a parceria com o Banco Nacional da Austrália e o Banco Leumi neste portal, para ajudar a estimular ainda mais a criatividade e o crescimento na indústria global de fintechs".

"Em bancos complexos e de grande porte como o NAB, o CIBC e o Banco Leumi, pode ser desafiante para as fintechs com boas ideias encontrarem o caminho certo para as pessoas certas, onde seus conceitos podem ser considerados adequadamente", disse Jonathan Davey, gerente geral executivo digital e de inovação do Banco Nacional da Austrália. "Essa nova plataforma oferece um processo simples e fácil para as fintechs, para ajudá-las a se conectar com os bancos, onde podemos conectar a ideia às pessoas certas que podem estar interessadas no que elas oferecem e em como podemos trabalhar juntos, independentemente de onde elas estiverem".

Para obter mais informações, visite o site www.globalfintechlink.com.

Sobre o Banco Leumi

Fundado em 1902, o Banco Leumi é uma das principais e maiores corporações financeiras de Israel, fornecendo abrangentes serviços bancários e comandando aproximadamente 30% de participação no mercado doméstico.

O Leumi está liderando o caminho da inovação no setor bancário israelense, com vasta oferta de serviços bancários digitais inovadores baseados em tecnologia de ponta. Em 2017, o Banco Leumi lançou o primeiro banco totalmente móvel de Israel, o "Pepper", desenvolvido sobre um modelo de nuvem híbrida e um centro de dados definido por software. Desde o lançamento, o Pepper se destacou internacionalmente e recebeu o "Prêmio Inovador de 2018", da Dell Technologies (abril de 2018).

Sobre o CIBC

O CIBC é uma instituição financeira líder na América do Norte, com 10 milhões de clientes institucionais, de banco pessoal, empresas e do setor público. Nas áreas de bancos executivos pequenos e pessoais, bancos comerciais e gestão de patrimônio, e negócios de mercado de capitais, o CIBC oferece inúmeros serviços, soluções e consultoria, por meio de sua rede bancária digital líder e agências no Canadá, nos Estados Unidos e no mundo.

Sobre o Banco Nacional da Austrália

O Banco Nacional da Austrália é um dos quatro grandes bancos da Austrália ("Big Four") e o maior banco comercial do país. Tem mais de 33.000 funcionários, atendendo a 9 milhões de clientes na Austrália e Nova Zelândia.

O NAB está na vanguarda da inovação, com um centro de inovação reconhecido internacionalmente, o NAB Labs, voltado para moldar o futuro do setor bancário por meio da inovação liderada pelo cliente. Por meio de investimentos estratégicos em startups, através do braço de capital de risco NAB Ventures, além de colaborar com fintechs, aceleradoras e empresas de tecnologia, o NAB tem como objetivo fornecer propostas de valor de destaque no mercado para beneficiar seus clientes.

Olga Petrycki | 416-306-9760 | olga.petrycki@cibc.com; Lorna Jerez | NAB: Celular: 0436 621 329 | lorna.jerez@nab.com.au

FONTE CIBC