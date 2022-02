O Brattle Group dá as boas-vindas a Alejandra Palacios, ex-presidente da autoridade antitruste do México, como especialista afiliada

25 de fevereiro de 2022

/PRNewswire/ -- O Brattle Group tem o prazer de recebercomo especialista afiliada da empresa. A ex-presidente da autoridade antitruste do México, a Comissão Federal de Concorrência Econômica (COFECE),trabalhará em estreita colaboração com a prática antitruste e de concorrência global do Brattle.

David L. Sunding

"Alejandra é reconhecida em todo o mundo como uma autoridade líder em questões de concorrência global", disse, presidente e diretor do Brattle. "Seu mandato pioneiro na COFECE fala por si; estamos entusiasmados em somar sua experiência ao nosso trabalho de suporte a clientes em todo o mundo."

Atualmente, Alejandra é membro sênior da Sol Price School of Public Policy da Universidade do Sul da Califórnia (USC) e afiliada da USC Marshall Initiative on Digital Competition. Ela é especialista em políticas públicas e soluções regulatórias em diversos setores.

Como a primeira mulher a liderar a COFECE, Alejandra comandou uma equipe de 450 profissionais de 2013 a setembro de 2021, período em que a agência atendeu a diversos casos antitruste sem precedentes. Entre os casos, estão a dissolução e sanções contra um cartel que limitava as transferências de clientes entre os fundos de poupança de aposentadoria; investigações sobre o acesso a slots no Aeroporto Internacional da Cidade do México e sanções contra o conluio no setor de companhias aéreas mexicanas, bem como as primeiras sanções no mercado de trabalho, que envolveram um acordo ilegal para não contratar jogadores de outros times nas ligas de futebol masculino e feminina.

Durante sua gestão, Alejandra também atuou como vice-presidente da Rede Internacional da Concorrência e como membro do conselho do Comitê de Concorrência da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Antes de seu mandato na COFECE, ela atuou como diretora adjunta de pesquisa de regulamentação econômica do Instituto Mexicano para la Competitividad e foi professora de economia no Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), na Cidade do México.

