O ex-gerente principal do Grupo Libertex, Iván Marchena, entra na PrimeXBT

VICTORIA

Seychelles

, República das, 12 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A PrimeXBT, premiada plataforma de trading com alavancagem baseada em Bitcoin que oferece forex, índices de ações, commodities e muito mais sob o mesmo teto, contratou o ex-executivo de desenvolvimento comercial da Libertex Group Latam, Iván Marchena, como vice-presidente de operações para a América Latina.

O novo vice-presidente de operações da PrimeXBT para a América Latina chega à plataforma com mais de uma década de experiência em desenvolvimento de negócios internacionais. Os cargos anteriores incluem altos postos como chefe da Unidade de Negócios na Exscudo Exchange e chefe de vendas do Grupo Libertex.

Marchena também ocupou cargos importantes no Grupo deVere e na Alpari no início de sua carreira. O executivo multilíngue, que fala espanhol, português, inglês, italiano, russo, árabe, possui grande confiança e habilidades excepcionais para resolver problemas e superar novos desafios, além de possuir padrões excepcionalmente elevados e o desejo de solucionar as necessidades dos clientes conectando-os com soluções comerciais.

"Estou muito feliz por ingressar na PrimeXBT", afirmou Marchena sobre sua nova função na empresa. "Com o conhecimento e a experiência que adquiri ao longo de muitos anos neste setor, farei todo o possível para que a empresa seja ainda mais bem-sucedida", acrescentou.

Nova liderança para impulsionar o crescimento na região da América Latina como parte da expansão global

O novo papel de liderança é parte de um esforço contínuo da plataforma de negociação com alavancagem de múltiplos ativos baseada em Bitcoin para expandir seu alcance globalmente. A demanda por acesso seguro e confiável a instrumentos comerciais está aumentando no mundo todo, mas ainda mais rapidamente na América Latina e em outras regiões importantes.

Para melhor atender a essa demanda crescente, a PrimeXBT adicionou recentemente o peso mexicano e outras moedas forex importantes, junto com vários outros novos pares comerciais. A PrimeXBT em breve apresentará a única solução de copy trading no mercado de criptomoedas em parceria com o desenvolvedor de software fintech Covesting. O lançamento público da nova plataforma de copy-trading Covesting chegará no final de agosto.

Sobre a PrimeXBT

A PrimeXBT, uma empresa de tecnologia financeira fundada em 2018, oferece uma infraestrutura de comércio de criptomoedas, forex, índice e commodities com a possibilidade de assumir posições longas e curtas, bem como ter liquidez agregada de vários provedores de liquidez e muito mais. A empresa fornece acesso a dados de mercado em tempo real e uma ampla gama de ferramentas de análise comercial, enquanto mantém a segurança, a liquidez e permite um ambiente comercial seguro e eficiente para todos.

Para mais informações visite https://primexbt.com/.

Siga a PrimeXBT no Facebook e Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1227488/Logo_de_PrimeXBT_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1227497/Marchena.jpg

FONTE PrimeXBT