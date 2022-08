Bybit, o terceiro exchange de criptomoedas mais visitado do mundo, lançou em 1 de agosto de 2022 o seu novo produto Bybit Shark Fin para todos os utilizadores.

Bybit Shark Fin é um produto de proteção de capital de baixo risco que proporciona maior proteção de capital aos utilizadores à medida que estes obtêm rendimentos. Os utilizadores depositam os seus fundos no produto e recebem um retorno com base no desempenho da estratégia. A estratégia subjacente utiliza opções de compra up-and-out para gerar o retorno.

Isto significa que os utilizadores da plataforma de negociação (trading) ultra rápida da Bybit, que processa até 100.000 transações por segundo, podem depositar moedas estáveis, tais como USDT ou USDC, para rendimentos atrativos com menor risco.

O retorno final é calculado com base no preço de liquidação do ativo subjacente quando o plano expira, em comparação com o intervalo de preços previamente estabelecido. Há períodos de tempo a escolher entre 7 e 21 dias.

No final do período de tempo, se o preço final estiver dentro do intervalo anteriormente estabelecido, os utilizadores podem receber um retorno máximo de até 20%. Se o preço for fixado abaixo ou acima do intervalo, podem receber até 3% ou 10%, respetivamente.

O produto inclui estratégias em alta ou em baixa que especulam se o preço do ativo subjacente subirá ou descerá. Portanto, numa situação em que os preços de mercado flutuam rapidamente em qualquer direção dentro da gama de parâmetros de um determinado produto, os subscritores têm mais probabilidades de alcançar o melhor retorno ou rendimento.

Num ambiente de aversão ao risco, muitas pessoas detêm moedas estáveis e procuram um retorno de baixo risco do seu capital. Bybit, com o seu compromisso para com a segurança de classe mundial, um fundo de seguros e serviço ao cliente 24/7 em múltiplas línguas, é uma escolha popular para os investidores que procuram obter um retorno nas suas moedas estáveis.

"Bybit tem uma vasta gama de produtos adequados a todos os investidores, e a Bybit Shark Fin é um extra fantástico ao nosso conjunto especializado de produtos geradores de desempenho", disse Ben Zhou, co-fundador e CEO da Bybit. "Este produto comercial é perfeito para os utilizadores que procuram um investimento simples e de baixo risco que liquida a intervalos regulares".

Bybit Shark Fin é a mais recente adição à Bybit Earn, uma plataforma de gestão de ativos que inclui as funções de Liquidity Mining e Dual Investment fund da Bybit. Para os seus produtos comerciais de trading, a Bybit criou um requisito de margem baseado no risco, o que significa que o sistema da Bybit pode implementar lucros de posições vencedoras para sustentar uma posição durante a volatilidade do mercado para a máxima eficiência do capital.

Sobre a Bybit

A Bybit é uma exchange de criptomoedas fundada em março de 2018 que oferece uma plataforma profissional onde traders de criptos podem encontrar um "matching engine" ultrarrápido, além de um excelente atendimento ao cliente multilíngue. A Bybit tem o orgulho de ser a parceira e patrocinadora da equipe de corrida da Fórmula 1, Oracle Red Bull Racing, dos times de esports NAVI, Astralis, Alliance, Virtus.pro, Made in Brazil (MIBR) e Oracle Red Bull Racing Esports, e das equipes de futebol Borussia Dortmund e Avispa Fukuoka.

