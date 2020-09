O município de Abu Dhabi seleciona Huawei para construir seu Data Center de Recuperação de Desastres

ABU DHABI

Abu Dhabi

, Emirados Árabes Unidos, 29 de setembro de 2020 /PRNewswire/ - O município de(ADM) decidiu fazer parceria com a Huawei, uma empresa que possui a maior participação no mercado global de data centers modulares, para construir um Data Center Municipal de Recuperação de Dados Uptime TIER-IV.

"O mar à esquerda, o deserto à direita" - uma descrição perfeita do ambiente natural único de Abu Dhabi. Com milhões de visitantes todos os anos, Abu Dhabi é descrita frequentemente, de forma um tanto poética, como a pérola brilhante, reluzindo na costa sul do Golfo Pérsico.

"Garantir a felicidade da comunidade por meio da prestação de serviços municipais e de crescimento urbano sustentável" é a visão declarada do ADM. Na era da rápida transformação digital, os data centers municipais são essenciais, fornecendo não apenas serviços de escritórios governamentais, mas também gerenciamento de informações aos residentes e serviços municipais. Simplificando, os data centers são indispensáveis para a vida da comunidade.

No entanto, a configuração do data center legado da ADM não foi capaz de atender aos requisitos de desenvolvimento futuro, devido ao influxo de grandes quantidades de novos serviços e um grande aumento no volume de dados. A questão de como melhorar a confiabilidade e segurança dos dados e a sustentabilidade do data center tornou-se um foco urgente para o ADM.

Criando o melhor data center de recuperação de desastres possível com a Huawei

O Huawei FusionModule2000 foi o primeiro data center a receber a certificação Uptime TIER-Ready IV. Os engenheiros de construção locais só precisaram realizar uma instalação simples no local, já que esse data center modular é pré-fabricado e foi rapidamente colocado em operação e pronto para uso.

Na verdade, o FusionModule2000 adota um design totalmente modular, apoiando o desenvolvimento sustentável dos serviços municipais, com a expansão flexível da capacidade possível para uma gama de subsistemas, desde o fornecimento de energia até resfriadores e gabinetes de TI.

Em 6 de maio de 2020, o Uptime Insight concedeu oficialmente a certificação de design Uptime TIER-IV ao data center municipal de recuperação de desastres do ADM. Abu Dhabi, a pérola brilhante na costa sul do Golfo Pérsico, agora pode confiar na segurança de seu armazenamento municipal de dados ultraconfiável.

O que esperar do futuro?

Ahamd Abdulsamad Alhammadi - diretor em exercício do departamento de planejamento técnico do município de Abu Dhabi, disse: "Nossa jornada de digitalização com a Huawei transformou nossas operações, criando mais resiliência e conveniência em todo o município. O centro de dados de recuperação de desastres TIER IV, construído em conjunto com a Huawei, demonstra totalmente as soluções mais avançadas do setor e atendimento ao cliente impecável. Em nossa digitalização, somos guiados pela visão da liderança dos Emirados Árabes Unidos para aprimorar nossa comunidade por meio da tecnologia. A Huawei é nossa parceira preferida e esperamos uma futura cooperação com eles."

Sobre a Huawei

A Huawei é fornecedora líder mundial de infraestrutura e dispositivos inteligentes de tecnologia da informação e comunicação (ICT). Com soluções integradas em quatro domínios principais - redes de telecomunicações, TI, dispositivos inteligentes e serviços em nuvem - temos o compromisso de levar o digital para cada pessoa, residência e organização para um mundo totalmente conectado e inteligente.

O portfólio de produtos, soluções e serviços de ponta a ponta da Huawei é competitivo e seguro. Por meio da colaboração aberta com parceiros do ecossistema, criamos valor duradouro para nossos clientes, trabalhando para capacitar as pessoas, enriquecer a vida doméstica e inspirar a inovação em organizações de todas as formas e tamanhos.

Na Huawei, a inovação se concentra nas necessidades do cliente. Investimos pesado em pesquisa básica, concentrando-nos nos avanços tecnológicos que impulsionam o mundo. Temos mais de 194.000 funcionários e operamos em mais de 170 países e regiões. Fundada em 1987, a Huawei é uma empresa privada de propriedade integral de seus funcionários.

Para obter mais informações, visite Huawei online no endereço www.huawei.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1283565/Huawei.jpg

FONTE Huawei