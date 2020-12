O Nicklaus Children's Hospital consegue o credenciamento com excelência do Programa Global Healthcare Accreditation (GHA)

Miami

, Flórida, 8 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Nicklaus Children's Hospital https://www.nicklaushealth.org/home em, na Flórida, foi premiado com o Credenciamento com Excelência por um período de três anos pelo Programa Global Healthcare Accreditation (GHA) ( http://globalhealthcareaccreditation.com/ ) pelo seu Programa de Serviços de Turismo Médico.

Fundado em 1950, o Nicklaus Children's Hospital é o primeiro hospital infantil a obter o credenciamento GHA e é o único hospital especializado licenciado exclusivamente para crianças no sul da Flórida. O hospital com 309 leitos é conhecido pela excelência em todos os aspectos da medicina pediátrica, com muitos programas rotineiramente classificados entre os melhores do país pelo News &World Report dos EUA, desde 2008.

De acordo com o Dr. Andrea Maggioni, Diretor de Saúde Global do Nicklaus Children's Hospital, "É uma grande honra para o Nicklaus Children's Hospital ser formalmente reconhecido como o primeiro programa pediátrico a atender aos altos padrões do Programa Global Healthcare Accreditation. Nossa visão fundamental sempre foi "estar onde as crianças estão" e estamos muito orgulhosos das realizações da nossa equipe de saúde global para atender e superar as necessidades exclusivas das famílias dos nossos pacientes internacionais, bem como dos parceiros de turismo médico que os apoiam durante todo o tratamento contínuo. Agradecemos sinceramente ao GHA por oferecer as ferramentas e a estrutura de qualidade necessárias para medir e melhorar o trabalho gratificante que fazemos todos os dias."

O programa Global Healthcare Accreditation (GHA) foi criado com o objetivo de aprimorar a experiência do paciente para turistas médicos em todo o Continuum Medical Travel Care. Os padrões da GHA, credenciados pela ISQua (por meio da International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association), oferecem valor concreto e mensurável aos pacientes, garantindo que o hospital ou clínica tenha instituído processos personalizados para as necessidades e expectativas exclusivas dos turistas médicos e são monitorados de forma consistente para melhorias. Além disso, a GHA oferece às organizações de saúde uma oportunidade única de não apenas adquirir habilidades e competências destinadas a fortalecer seus serviços de turismo médico, mas também impactar o desempenho dos negócios.

A pesquisa de credenciamento no Nicklaus Children's Hospital foi conduzida remotamente devido à atual pandemia da COVID-19. O processo de credenciamento virtual foi desenvolvido pelo GHA para facilitar a comunicação, a observação e compartilhamento de dados contínuos para maximizar as interações entre avaliador e cliente e, em última análise, oferecer às organizações um nível de valor semelhante ao que seria fornecido durante uma pesquisa no local.

Karen Timmons, CEO do Global Healthcare Accreditation Program declarou: "Pacientes e pagantes em viagem estão cada vez mais exigindo uma experiência de paciente de alta qualidade. O GHA se esforça para garantir que o paciente esteja ativamente engajado e que a organização seja proativa na gestão de sensibilidades culturais e comunicação em cada ponto de contato no decorrer da assistência médica em viagens. Parabenizamos o Nicklaus Children's Hospital por conseguir o credenciamento GHA com excelência e por seu comprometimento em apoiar as necessidades dos pacientes, de seus pais e acompanhantes em viagens médicas."

Fundado em 1950 pela Variety Clubs International, o Nicklaus Children's Hospital é o único hospital especializado licenciado exclusivamente para crianças no sul da Flórida, com quase 800 médicos atendentes e mais de 475 especialistas em pediatria. O hospital com 309 leitos, conhecido como Hospital Infantil de Miami de 1983 a 2014, é famoso pela excelência em todos os aspectos da medicina pediátrica, com muitos programas rotineiramente classificados entre os melhores pelo News &World Report dos EUA, desde 2008. O hospital também abriga o maior programa de ensino de pediatria do sudeste dos Estados Unidos e foi designado uma instalação Magnet pelo American Nurses Credentialing Center (ANCC), a mais importante honra institucional da profissão de enfermagem.

Para mais informações, acesse: https://www.nicklaushealth.org/home

Sobre o Programa Global Healthcare Accreditation (GHA):

Fundado em 2016, o Global Healthcare Accreditation for Medical Travel Services é o único órgão de credenciamento focado exclusivamente em serviços de turismo médico. Os padrões internacionais e as normas profissionais do GHA para Turismo Médico foram desenvolvidos em consulta com os principais especialistas globais do setor, incluindo provedores, seguradoras e empregadores comprometidos em estabelecer as melhores práticas em turismo médico e turismo de saúde, que apoiam os provedores de saúde na validação da qualidade e experiência do paciente, aumentando a visibilidade e implementando um modelo de negócios sustentável para provedores ao longo de todo o continuum de assistência médica em viagens. O GHA recebeu o credenciamento International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association (IEEA) da ISQua em 2019.

Para mais informações, acesse: www.GlobalHealthcareAccreditation.com

