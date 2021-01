O novo laptop semirrobusto S410 da Getac oferece alto desempenho, capacidade gráfica e opções configuráveis para maior eficiência em ambientes de trabalho exigentes

SÃO PAULO, 26 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Getac anuncia hoje o lançamento de seu laptop semirrobusto S410 da próxima geração, que oferece maior produtividade, confiabilidade e configurabilidade para profissionais de campo em condições exigentes nos setores de defesa, fabricação, segurança pública, serviços públicos e automotivo.

O novo S410 oferece desempenho ótimo durante o dia todo, uma nova tela brilhante, além de memória e poder de processamento aprimorados, tudo isso com o formato da Getac, já conceituado no mercado. Os principais recursos incluem os processadores Intel® Core™ i5/i7 de 11ª geração com gráficos Intel® Iris® Xe integrados, SSD PCIe NVMe como padrão e armazenamento removível pelo usuário, o que melhora a eficiência dos fluxos de trabalho diários e tarefas com uso intensivo de gráficos.

O S410 também tem conectividade avançada, graças ao módulo Intel® Wi-Fi 6 AX201, que é compatível com o novo padrão IEEE 802.11ax, possibilitando streaming de vídeo em alta resolução, menor perda de conexões, além de conexões mais rápidas em maiores distâncias de um roteador sem fio. A tecnologia Thunderbolt™ 4 oferece velocidades de transferência ultrarrápidas para grandes quantidades de dados e facilita o compartilhamento desses dados com outros dispositivos.

A tela mais brilhante (até 1.000 nits), juntamente com a tecnologia LumiBond® 2.0, garante uma visualização confortável ao ar livre, mesmo sob luz solar direta. Além disso, o S410 é expansível e tem espaço para até três baterias, garantindo que não haja tempo de inatividade entre turnos. Um teclado iluminado facilita o trabalho em ambientes com pouca luz, e o touchpad maior oferece uma experiência de usuário agradável com menos erros de digitação.

Como todos os produtos robustos da Getac, o S410 tem a certificação MIL-STD-810H, resiste a quedas de um metro e tem uma ampla faixa de temperatura operacional de -29 °C a 63 °C (–20 °F a 145 °F). A conformidade com a classificação IP53 permite que os usuários operem em condições de poeira e chuva fraca sem medo de danificar a unidade.

Programa Getac Select® - Desenvolvido para as necessidades da indústria

O S410 faz parte do programa Getac Select®, que combina dispositivos robustos pré-configurados, software, acessórios e serviços profissionais em uma solução total otimizada para aplicações individuais e grupos de usuários. Os principais utilitários de software disponíveis para uso com o S410 são o Getac Driving Safety Utility e o Getac Device Monitoring System (GDMS).1





Opções configuráveis abrangentes

As opções pré-configuradas abrangentes tornam o S410 especialmente adequado para atender às necessidades de segurança pública, fabricação industrial, trabalhos de campo de serviços públicos e profissionais da indústria automotiva, seja em ambientes externos ou no chão de fábrica.

Flexibilidade para fabricação

O S410 permite uma variedade de métodos de entrada, incluindo caneta stylus, toque e até dedos com luvas. Isso o torna ideal para ambientes de fabricação, como chão de fábrica e linhas de produção. O design portátil, com uma alça de transporte sólida, amplia a mobilidade para gerentes de produção. Garantindo a operação contínua da manhã até a noite, o S410 acomoda até três baterias que podem ser trocadas em operação para uso em vários turnos. As opções de configuração do S410 são variadas, com suporte a uma variedade de portas de E/S novas e legadas para operações de computação industrial e cargas de trabalho de automação de fábrica mais robustas.

Ideal para diagnósticos de oficinas automotivas e engenharia de P&

O S410 é compatível com os mais recentes softwares de diagnóstico automotivo, além de oferecer o que há de mais recente em conectividade com e sem fio, incluindo o Intel® Wi-Fi 6 AX201, que oferece acesso em tempo real a diagnósticos a bordo e testes de veículos em alta velocidade. O S410 também é ideal para P& automotivo e para profissionais de engenharia que precisam de uma coleta de dados rápida e precisa, bem como testes e verificações de veículos em uma ampla variedade de ambientes, nas estradas e fora delas.

Perfeito para patrulhas diurnas ou noturnas, em veículos ou ao ar livre

As operações e patrulhas de segurança pública podem enfrentar circunstâncias em constante mudança, que se tornam muito exigentes em plantões de um dia inteiro ou em locais apertados, mas o S410 nunca perde o ritmo, de dia ou de noite. O teclado iluminado e o novo touchpad maior ajudam a minimizar erros de entrada, mesmo no escuro. Além disso, ele também é compatível com a conexão a veículos por meio de diversas soluções de montagem, com opções projetadas e desenvolvidas especificamente para o S410. Um nível superior de proteção de dados também é oferecido, com opções de autenticação multifatorial em conformidade com o CJIS Federal dos EUA, incluindo webcam com Windows Hello, leitor RFID, leitor de impressão digital e leitor de cartão inteligente.

Conectividade confiável e segurança para trabalho em campo

O gerenciamento de ativos de concessionárias de serviços públicos pode ser um desafio, porque é necessário ter acesso remoto constante a um banco de dados central para sincronizar informações, gerenciar e se comunicar com a força de trabalho e realizar o mapeamento GIS. Com o S410, os técnicos de serviço em campo podem obter esquemas, gerar pedidos de compra, verificar o estoque e até fazer um chat por vídeo com um especialista remoto para resolver problemas rapidamente graças aos recursos de WLAN/BT/WWAN/GPS integrados. A Getac também trabalha com parceiros de solução para fornecer gestão de conectividade com segurança integrada. Para atender às necessidades dos diferentes trabalhadores de campo e conectar vários dispositivos e infraestruturas legadas, várias configurações de E/S estão disponíveis, fornecendo ao S410 os recursos precisos necessários.

Otimize o tempo de atividade e a confiabilidade com o Getac Device Monitoring System (GDMS)

O Getac Device Monitoring System (GDMS) ajuda as organizações a manter a eficiência operacional de seus dispositivos instalados. O GDMS, parte do programa Getac Select®, é uma solução de software que monitora dispositivos implantados, identificando possíveis problemas antes que eles afetem as equipes em campo, reduzindo de forma proativa o risco de tempo de inatividade.

Para empresas sem recursos de TI dedicados que não dispõem de tempo ou equipes de administração de dispositivos, a Getac oferece um serviço premium chamado Getac Device Monitoring System Enterprise Plus (GDMS E+)2, em que especialistas treinados monitoram o hardware e software Getac em uso por nossos clientes.

"Com o novo Getac S410, atendemos a uma grande demanda por um laptop semirrobusto que se adapta facilmente às condições em rápida mudança de uma ampla gama de aplicações da indústria", disse Rick Hwang, presidente do Rugged &Video Solutions Business Group da Getac. "Nossos compromissos contínuos com o avanço da tecnologia, serviços profissionais e confiabilidade oferecem aos nossos clientes tranquilidade em trabalhos de campo complexos".

Disponibilidade

O novo S410 estará disponível a partir de 2 de março 2021. Para mais informações, acesse https://www.getac.com/intl/products/laptops/S410/

1. Getac Driving Safety Utility e Getac Device Monitoring System (GDMS) são opções individuais para o S410 no programa Getac Select®. Para mais informações, acesse https://www.getac.com/intl/getac-select/

2. O GDMS E+ agora está disponível nas regiões da América do Norte e EMEA.

Sobre a Getac

A Getac Technology Corporation é uma subsidiária do MiTAC-Synnex Business Group, com receita anual de US$ 41.3 bilhões em 2020 e listada na Bolsa de Valores de Taiwan (TSE: 3005). A Getac foi fundada em 1989 como uma joint venture com a GE Aerospace para fornecer eletrônicos de defesa. Atualmente, os negócios da Getac incluem laptops e tablets robustos, softwares e soluções de vídeo móveis para defesa, polícia, bombeiros, serviços públicos, setor automotivo, manufatura, transporte e logística. Para mais informações, acesse:

www.getac.com

