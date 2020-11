O Princ Suvarnabhumi Hospital obtém Certificação de Conformidade COVID-19 do GHA para Turismo Médico

WEST PALM BEACH

, Flórida, 17 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Princ Suvarnabhumi Hospital ( https://www.princsuvarnabhumi.com/en/ ) um dos hospitais de primeira linha da Tailândia, recebeu as Diretrizes para Programas de Turismo Médico da Certificação de Conformidade COVID-19 do Global Healthcare Accreditation

O Global Healthcare Accreditation (GHA) Program for Medical Travel Services emitiu as Diretrizes para a COVID-19 gratuitas no início deste ano para ajudar organizações nos setores de turismo médico e de saúde que buscam mitigar o risco de infecção por coronavírus em pacientes em viagens nacionais e internacionais e seus acompanhantes. As diretrizes são únicas por enfocarem todo o processo de cuidados, incluindo interações com a organização de saúde, hotel e transporte terrestre.

O Sr. Tanee Maneenut, assistente do Diretor Administrativo do Princ Suvarnabhumi Hospital disse: "A segurança do paciente é nossa prioridade. Como a Covid-19 é uma doença emergente, é importante que sejam desenvolvidas medidas de cuidado correspondentes. Acreditamos muito que a Certificação de Conformidade COVID-19 da GHA para turismo médico irá fortalecer nosso padrão de serviços e dar mais confiança aos pacientes, sejam eles nacionais ou internacionais. Estamos orgulhosos por obter a certificação porque ela mostra que os protocolos de nosso hospital para a COVID-19 atendem totalmente às necessidades dos turistas para fins médicos."

A Certificação de Conformidade para hospitais e centros ambulatoriais é uma certificação de três anos com revisões anuais, que sinaliza aos viajantes por motivos médicos, encaminhadores e outros pagantes que a organização implementou as recomendações das diretrizes como uma estratégia proativa de mitigação de risco para garantir a segurança e o bem-estar do paciente durante e após a COVID-19. Integrado ao processo de certificação há um treinamento on-line para a equipe se familiarizar com as diretrizes e o processo de certificação.

De acordo com Karen Timmons, CEO do Global Healthcare Accreditation (GHA), "A Certificação de Conformidade COVID-19 ajuda a aumentar a confiança do paciente em uma organização, demonstrando que o programa de turismo médico implementou protocolos operacionais, práticas e procedimentos que foram submetidos a uma revisão externa e refletem as melhores práticas internacionais destinadas a manter seguros os pacientes em viagem. Parabenizamos o Princ Suvarnabhumi Hospital pela obtenção da Certificação de Conformidade do GHA e por seu forte enfoque na segurança e experiência do paciente."

As Diretrizes do Programa COVID-19 do Global Healthcare Accreditation (GHA) para Serviços de Viagem Médica são gratuitas e a Certificação de Conformidade é um processo realizado virtualmente e em um período de tempo relativamente curto.

Sobre o GHA

Fundado em 2016, o Global Healthcare Accreditation for Medical Travel Services é o único órgão de credenciamento focado exclusivamente em serviços de turismo médico. Os padrões internacionais e as normas profissionais do GHA para Turismo Médico foram desenvolvidos em consulta com os principais especialistas globais do setor, incluindo provedores, seguradoras e empregadores comprometidos em estabelecer as melhores práticas em turismo médico e turismo de saúde, que apoiam os provedores de saúde na validação da qualidade e experiência do paciente, aumentando a visibilidade e implementando um modelo de negócios sustentável para provedores ao longo de todo o continuum de assistência médica em viagens. O GHA recebeu o credenciamento International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association (IEEA) da ISQua em 2019.

Consulte: https://globalhealthcareaccreditation.com/

Sobre o Princ Suvarnabhumi Hospital

O Princ Suvarnbhumi Hospital é um hospital de 200 leitos localizado a 20 minutos de carro do Aeroporto Internacional Suvarnabhumi. O hospital oferece suporte internacional ao paciente 24 horas por dia. A certificação de conformidade COVID-19 para turismo médico do GHA garantirá segurança e serviços de alta qualidade para todos os viajantes.

Consulte: https://www.princsuvarnabhumi.com/en/

