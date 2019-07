O que é Smart I-V Curve Diagnosis 3.0?

SHANGHAI

, 9 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Em 2019, a Huawei lançou o AI Boost Smart I-V Curve Diagnosis 3.0, integrando pela primeira vez a tecnologia de Inteligência Artificial (IA) na área de operação e manutenção solar (O&). A solução utiliza inversores fotovoltaicos (FV) inteligentes para analisar strings fotovoltaicos a fim de obter a relação (curva I-V) entre a voltagem de saída e a corrente de saída. O sistema smart de gerenciamento fotovoltaico realiza análises baseadas em big data da curva I-V dos módulos fotovoltaicos, aplica algoritmos de diagnóstico smart com IA, identifica com precisão os strings defeituosos e emite um relatório de diagnóstico. Através da autoaprendizagem por IA, a solução acumula experiência em I-V e otimiza modelos de falhas, transferindo a O& de energia fotovoltaica para a era da IA.

Quais problemas o Smart I-V Curve Diagnosis 3.0 pode solucionar?

Está totalmente provado que falhas do módulo fotovoltaico são o principal fator que afeta a produtividade energética das centrais fotovoltaicas. Falhas do módulo fotovoltaico em estágio inicial, intermediário e avançado são muito diferentes. A inspeção manual e o tradicional sistema de supervisão e aquisição de dados (SCADA) não conseguem localizar com precisão a causa principal das falhas. A detecção tradicional de I-V é a detecção offline que requer visitas ao local levando aparelhos. Por exemplo, uma usina fotovoltaica de 100 Mega Watt (MW) tem milhares de módulos fotovoltaicos e cobre uma área equivalente a 300 campos de futebol. Por isso, não é possível analisar todos os módulos fotovoltaicos. Além disso, a produção manual de relatórios está sujeita a erros e consome muito tempo. O aumento do número de cenários de uso de energia fotovoltaica, terreno complexo, bem como o aparecimento de novos tipos de módulos fotovoltaicos, como os módulos fotovoltaicos bifaciais, impedem a detecção manual e aumentam os custos.

O Smart I-V Curve Diagnosis 3.0 da Huawei modifica a detecção tradicional por amostragem manual. O sistema realiza a detecção completa em todos os módulos fotovoltaicos. Leva apenas 15 minutos para analisar uma central fotovoltaica de 100 MW e gera automaticamente um relatório de detecção que investiga 14 tipos de falhas. A solução pode ser utilizada em uma grande variedade de cenários de módulos fotovoltaicos, como centrais fotovoltaicas grandes, distribuídas e residenciais. A detecção é concluída online, dispensando a visita de pessoal ao local. Isso melhora muito a eficiência de O& das centrais fotovoltaicas em todo o ciclo de vida e reduz o custo de O&.

Em comparação com os módulos fotovoltaicos monofaciais, os bifaciais, quando afetados pelas condições meteorológicas e do solo, sofrem mais desajustes. Devido à irradiação desigual no lado posterior dos módulos fotovoltaicos bifaciais e difusa refletida no solo, a exigência de precisão da detecção I-V é maior. Além disso, o desajuste de corrente não deve ser considerado simplesmente como uma falha. Como usa a autoaprendizagem por IA, o Smart I-V Diagnosis 3.0 adapta-se aos módulos fotovoltaicos bifaciais, melhora a precisão de reconhecimento do modelo dos módulos bifaciais e identifica com precisão os desajustes causados por sombras e falhas do módulo fotovoltaico.

Uso do Smart I-V Curve Diagnosis

Reconhecido e altamente apreciado por clientes do mundo inteiro, o Smart I-V Diagnosis foi implementado globalmente em centrais fotovoltaicas grandes em solo, em telhados industriais e comerciais distribuídos, em telhados residenciais, em montanhas, em áreas flutuantes, de áreas de agricultura solar e de pesca solar com uma escala de mais de 5 GW até agora. O TÜV Rheinland certifica localmente que o Smart I-V Diagnosis tem uma precisão de dados de até 0,5%. Em uma central fotovoltaica inteligente de 100 MW em Golmud, Qinghai, foi demonstrada uma detecção de 15 minutos para todos os strings fotovoltaicos com 100% de precisão.

Em uma central fotovoltaica de solo ondulado na Malásia, o Smart I-V Curve Diagnosis foi usado para analisar 9.496 strings fotovoltaicos e foram identificados 1.149 strings defeituosos. O índice de falhas foi de 12,1%. Com base no relatório Smart I-V Curve Diagnosis, o pessoal de O& obteve uma análise detalhada da situação de cada matriz fotovoltaica, o que facilitou a manutenção do local-alvo. Se todas as falhas forem corrigidas, a geração de energia desta central aumentará em mais de 1,5%.

A tecnologia IA promoveu a modernização e a transformação industrial. A indústria das energias renováveis entrou em um rápido período de desenvolvimento da transformação digital. Na área de O& de centrais fotovoltaicas, a Huawei aproveitará sua tecnologia inovadora e sua ampla experiência para melhorar muito a eficiência de O&, reduzir os custos de O& e melhorar a eficiência operacional de todo o ciclo de vida das centrais fotovoltaicas.

Sobre a Huawei:

A Huawei é uma fornecedora líder global de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC) e soluções de energia de rede, fornecendo atualmente produtos e soluções de energia de rede em mais de 170 países, atendendo a mais de três bilhões de pessoas em todo o mundo. A Huawei integra de forma inovadora tecnologias de informação digital, como IA, IoT, big data e computação em nuvem, com tecnologia fotovoltaica para promover soluções fotovoltaicas inteligentes líderes da indústria para cenários de serviços utilitários de grande escala, comerciais e residenciais. Com base em relatórios divulgados pela consultoria global IHS Markit, a Huawei ficou em primeiro lugar no ranking mundial de fornecimento de inversores por quatro anos consecutivos, de 2015 a 2018. Para obter mais informações, acesse: solar.huawei.com .

