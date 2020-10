O Ratchaphruek Hospital obtém a Certificação de Conformidade COVID-19 do GHA para Turismo Médico

WEST PALM BEACH

, Flórida, 27 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- O Ratchaphruek Hospital ( https://rph.co.th/en/ ), um importante destino para viajantes médicos na Tailândia, é o segundo hospital na Tailândia e o terceiro hospital do mundo a receber a Certificação de Conformidade com as Diretrizes da COVID-19 para Programas de Viagem Médica do Global Healthcare Accreditation

O programa Global Healthcare Accreditation (GHA) for Medical Travel Services emitiu as Diretrizes da COVID-19 gratuitas no início deste ano para ajudar organizações nos setores de turismo médico e de saúde que buscam mitigar o risco de infecção por coronavírus em pacientes em viagens nacionais e internacionais e seus acompanhantes. As diretrizes são únicas por enfocarem todo o processo de cuidados, incluindo interações com a organização de saúde, hotel e transporte terrestre.

O ­Dr. Teerawat Srinakarin, CEO do Ratchaphruek Hospital declarou: "Devido à pandemia global da COVID-19 , atualmente e pelo menos no futuro próximo, existem vários graus de preocupação sobre o risco e a segurança para os pacientes e suas famílias em viagens para fins médicos. Acredito que o programa GHA COVID-19 é uma das ferramentas mais importantes para as organizações implementarem diretrizes de ação sistemática que ajudem a mitigar os pontos de dor do paciente/família e construir uma melhor experiência e confiança. Em nome do Hospital Ratchaphruek, gostaria de agradecer ao Dr. Somporn Kumphong, representante do GHA na Tailândia, Karen H. Timmons, CEO e Bill Cook, Diretor de Desenvolvimento de Negócios do GHA, que nos apoiaram em todo o processo e trabalharam em parceria com o Ratchaphruek Hospital para ajudar a desenvolver a confiança do paciente nesses momentos desafiadores."

A Certificação de Conformidade para hospitais e centros ambulatoriais é uma certificação de três anos com revisões anuais, que sinaliza aos viajantes médicos, referenciadores e outros pagantes que a organização implementou as recomendações nas diretrizes como uma estratégia de mitigação de risco proativa para garantir a segurança do paciente e bem-estar durante e pós-COVID-19. Integrado ao processo de certificação há umtreinamento on-line para a equipe se familiarizar com as diretrizes e o processo de certificação.

De acordo com Karen Timmons, CEO do Global Healthcare Accreditation (GHA), "A Certificação de Conformidade COVID-19 ajuda a aumentar a confiança do paciente em uma organização, demonstrando que o programa de turismo médicas implementou protocolos operacionais, práticas e procedimentos que foram submetidos uma revisão externa que reflete as melhores práticas internacionais destinadas a manter os pacientes em viagem seguros. Parabenizamos o Ratchaphruek Hospital por obter a Certificação de Conformidade do GHA e por seu forte enfoque na segurança e experiência do paciente."

As diretrizes do programa COVID-19 do Global Healthcare Accreditation (GHA) para Serviços de Viagem Médica são gratuitas e a Certificação de Conformidade é um processo que é realizado virtualmente e, em geral, dentro de um período de três a seis semanas.

Sobre o GHA

Fundado em 2016, o Global Healthcare Accreditation for Medical Travel Services é o único órgão de credenciamento focado exclusivamente em serviços de turismo médico. Os padrões internacionais e as normas profissionais do GHA para Turismo Médico foram desenvolvidos em consulta com os principais especialistas globais do setor, incluindo provedores, seguradoras e empregadores comprometidos em estabelecer as melhores práticas em turismo médico e turismo de saúde, que apoiam os provedores de saúde na validação da qualidade e experiência do paciente, aumentando a visibilidade e implementando um modelo de negócios sustentável para provedores ao longo de todo o continuum de assistência médica em viagens. O GHA recebeu o credenciamento International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association (IEEA) da ISQua em 2019.

Sobre o Ratchaphruek Hospital

O Ratchaphruek Hospital está localizado em Khon Kean, no nordeste da Tailândia. O hospital foi criado em 1994 como um hospital geral privado de 50 leitos com uma projeção de se tornar um "Hospital de Ambiente Curativo" de 200 leitos em 2018. Nossa visão é fornecer padrões internacionais e atendimento de saúde humanizado. Dessa forma, visualizamos o paciente como paciente, não como cliente, e o médico como médico, não apenas como técnico de saúde. Todos os funcionários são 'Cuidadores' que têm o mesmo propósito e alinhamento com o valor central da organização, "A Felicidade de se Doar".

