CINGAPURA, 1º de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- O Raffles Singapore tem o prazer de oficializar a sua tão esperada reabertura, anunciando o empolgante novo capítulo na rica história e patrimônio dessa icônica propriedade. O Raffles Singapore é uma propriedade emblemática da Accor, o grupo líder mundial em hospitalidade aumentada, que agora recebe hóspedes e visitantes, seguindo a cuidadosa e sensível restauração em três etapas do icônico hotel, que começou em fevereiro de 2017.

"Há poucos hotéis no mundo cujos nomes se tornaram virtualmente sinônimos das cidades em que estão localizados, e nenhum deles mais do que o Hotel Raffles, de Cingapura. O recém-restaurado Raffles proporcionará experiências inigualáveis", disse, gerente geral do Raffles Singapore. "Queremos que os nossos hóspedes continuem a criar memórias preciosas no hotel, redescobrindo o que o torna tão especial: sua arquitetura diferenciada, o patrimônio e o famoso atendimento".

A meticulosa restauração, conduzida pela aclamada designer de interiores Alexandra Champalimaud, também foi apoiada pela Aedas, uma empresa líder mundial em arquitetura e design. Juntos, os designers criaram um refúgio social renovado, que oferece uma mistura atraente de cultura, beleza e gentileza. Novas e impecáveis categorias de suítes, experiências de estilo de vida vibrantes e conceitos exclusivos de gastronomia foram criados para os visitantes internacionais e cingapurianos para conhecer, se hospedar, fazer compras, jantar e comemorar.

Os viajantes mais exigentes podem esperar novos níveis de conforto e atendimento inigualáveis, com experiências aprimoradas nas suítes, que ganham vida com os fabulosos mordomos do Raffles, enquanto aproveitam os novos e recriados espaços do Raffles Singapore.

Jeannette Ho, vice-presidente da marca Raffles e de relações estratégicas do Raffles Hotels and Resorts, comentou: "Estamos muito satisfeitos por fazer parte da reabertura do icônico Raffles Singapore, oficialmente retornando à cidade, revigorado, reinventado e revitalizado. Foi aí que tudo começou e fiel às suas raízes. O Raffles Singapore agora reinventa o luxo emocional. À medida que o hotel conclui a restauração e abre o próximo capítulo de sua história, o retorno desta propriedade emblemática para o Raffles Hotels &Resorts abre caminho para a expansão da marca, enquanto entrega o mesmo nível de atendimento incomparável e de experiências sublimes para os novos destinos de cidades como Udaipur, Londres e Boston".

O revitalizado Raffles Singapore oferece luxuosas acomodações em suítes, em nove categorias distintas: State Room, Courtyard, Palm Court, Personality, Residence, Promenade, Grand Hotel e presidenciais. As suítes Residence, Promenade e Studio foram incluídas à atual linha do hotel. O total aumentou de 103 suítes para 115 suítes.

A área de compras do Raffles Arcade foi recentemente equipada com uma charmosa Boutique Raffles e várias marcas de varejo sob medida. Os hóspedes e moradores locais também vão adorar explorar os restaurantes e bares do Raffles Singapore, inclusive as colaborações gastronômicas, com a chef Anne-Sophie Pic, do Maison Pic, do Michelin de três estrelas, em Valence, França, com o venerável chef francês Alain Ducasse e o chef Jereme Leung, conhecido por sua inovadora culinária chinesa. No novo Long Bar, os viajantes continuarão a desfrutar do coquetel mais famoso do hotel, o Singapore Sling original, junto da tradição atemporal de jogar cascas de amendoim no chão.

Christian acrescentou: "O Raffles Singapore é um dos poucos grandes hotéis do século XIX remanescentes no mundo, e sua reforma foi cuidadosamente projetada para preservar seu charme histórico único, criando experiências extraordinárias para os estimados hóspedes: um compromisso dedicado de todos nós, do Raffles Singapore, e também da nossa proprietária, a Katara Hospitality".

Inaugurado em 1887 e declarado Monumento Nacional, um século depois, pelo governo de Cingapura, em 1987, o Raffles Singapore conquistou, ao longo dos anos, reconhecimento local e internacional como um oásis para os que viajam com frequência. É um tesouro nacional entre os cingapurianos que valorizam profundamente o seu significado histórico e o patrimônio único. A última reforma foi feita de 1989 a 1991, quando o hotel fechou por dois anos e meio.

As reservas para estadas a partir de agosto de 2019 estão disponíveis. Para obter informações e fazer reservas, entre em contato com o Raffles Singapore, pelo telefone +65 6337 1886 ou envie um e-mail para singapore@raffles.com.

SINGAPORE

inaugurado em 1887, o Raffles Singapore é um dos poucos grandes hotéis do século XIX remanescentes no mundo. Até hoje, sua arquitetura está perfeitamente preservada, tanto por dentro como fora, conferindo-lhe uma mistura inebriante de luxo, história e design colonial clássico. Entre suas paredes, há mais de cem amplas suítes, emolduradas por varandas de teca polida e colunatas de mármore branco, agrupadas em torno de jardins tropicais. Cada uma é servida pelos famosos mordomos do Raffles, oferecendo todas as conveniências modernas necessárias.

O Raffles Singapore passou recentemente por uma restauração cuidadosa e sensível, tendo sido totalmente reaberto no dia 1º de agosto de 2019. A restauração do Raffles Singapore foi feita para garantir que mantenha o que há de mais especial no Raffles: o ambiente, o serviço, o charme e a herança do hotel. Também foi projetada para que o Raffles Singapore permaneça relevante e característico, mudando com o tempo e com os hóspedes, e adaptando-se às novas necessidades dos que viajam bastante e da comunidade de Cingapura.

SOBRE O RAFFLES: o Raffles Hotels &Resorts tem uma história ilustre e alguns dos endereços de hotéis mais prestigiados do mundo. Em 1887, o Raffles Singapore estabeleceu o padrão para a hospitalidade de luxo, apresentando ao mundo mordomos particulares, o coquetel Singapore Sling e seus serviços lendários e permanentes. Hoje, o Raffles continua essa tradição nas principais cidades e em luxuosos resorts, encantando os viajantes com experiências significativas e atendimento agradável e intuitivo. Os conhecedores da vida escolhem o Raffles, não apenas por sua aura de cultura, beleza e gentileza, mas pela maneira extraordinária que se sentem quando nele se hospedam Raffles. Cada Raffles, seja em Paris, Istambul, Varsóvia, Jacarta ou Seychelles, serve como um oásis venerado, onde os viajantes chegam como convidados, saem como amigos e retornam como família. O Raffles faz parte da rede Accor, um grupo de hospitalidade aumentada líder mundial, que oferece experiências únicas e significativas em 4.900 hotéis, resorts e residências em 110 países.

SOBRE A KATARA HOSPITALITY:

A Katara Hospitality é proprietária, desenvolvedora e operadora global de hotéis com sede no Qatar. Com mais de 45 anos de experiência no setor, a Katara Hospitality age ativamente em favor de seus planos estratégicos de expansão, investindo em hotéis inigualáveis no Qatar, enquanto aumenta a sua coleção de propriedades icônicas em importantes mercados internacionais.

O portfólio da Katara Hospitality cresceu e incluiu 40 hotéis de sua propriedade e/ou por ela gerenciados, e a empresa agora está voltada para atingir sua meta de 60 hotéis até 2026. Na posição de principal empresa de hospitalidade do país, a Katara Hospitality apóia a visão econômica de longo prazo do Qatar.

A Katara Hospitality ganhou reconhecimento mundial por suas contribuições para o cenário de hospitalidade internacional e do Qatar, por meio de inúmeros elogios do setor.

SOBRE A ACCOR: a Accor é um grupo de hospitalidade aumentada líder mundial, que oferece experiências únicas em 4.900 hotéis e residências em 110 países. O Grupo vem adquirindo experiência em hospitalidade há mais de 50 anos, resultando em um portfólio incomparável de marcas, do luxo à economia, apoiado por um dos programas de fidelidade mais atraentes do mundo.

Além de hospedagem, a Accor permite novas formas de viver, trabalhar e se divertir, misturando alimentos e bebidas com a vida noturna, o bem-estar e o trabalho colaborativo. Também oferece soluções digitais que maximizam a distribuição, otimizam as operações do hotel e melhoram a experiência do cliente.

A Accor tem alto comprometimento com a criação de valor sustentável e desempenha papel ativo na retribuição ao planeta e à comunidade, por meio do programa Planet 21 – Acting Here e do fundo de doação Accor Solidarity, que oferece a grupos desfavorecidos acesso a empregos por meio de treinamento profissional.

A Accor SA está listada publicamente na Bolsa de Valores Euronext Paris (código ISIN: FR0000120404) e no mercado OTC (Ticker: ACRFY) nos Estados Unidos. Para obter mais informações, visite o site accor.com ou torne-se um fã, seguindo a empresa no Twitter e no Facebook.

FONTE Raffles Hotels &Resorts