O servidor inteligente Huawei FusionServer Pro é o parceiro perfeito para o sucesso compartilhado

SHENZHEN, China

, 9 de novembro de 2020 /PRNewswire/ - A Huawei tem um histórico comprovado de colaboração com fornecedores convencionais para produzir tecnologias premium. Um dos produtos exemplares da parceria mutuamente benéfica é a série Huawei FusionServer Pro. Esta série de servidores inteligentes foi construída com base em anos de investimento em P& da Huawei e equipada com tecnologias avançadas, tornando-se um produto líder do setor por anos.

20 anos de estreita colaboração mantêm tecnologias e produtos atuais

Graças à estreita parceria nas últimas duas décadas, a Huawei e a Intel têm envidado esforços incansáveis para iterar as tecnologias de servidor, e isso atingiu novos patamares mais cedo. Na HUAWEI CONNECT 2020 em setembro, a Huawei e a Intel lançaram em conjunto a próxima geração do servidor inteligente FusionServer Pro 2488H V6 no discurso de abertura Trabalhando Juntos para Gerar Novo Valor. O FusionServer Pro 2488H V6 abriga quatro processadores Intel® Xeon® escalonáveis de 3ª geração em um espaço de 2U e suporta a série 200 de memória persistente Intel® Optane™ (PMem). O servidor libera até 560 TFLOPS de capacidade de computação para inferência e treinamento de IA, acelerando a transformação digital das indústrias.

Além da colaboração de hardware, a Huawei inova juntamente com vários parceiros de software para oferecer soluções diversificadas aos clientes. Em particular, as soluções Huawei SAP HANA que consistem em soluções TDI, cluster e nó único e apresentam alto desempenho, alta confiabilidade e escalonamento suave. As soluções conjuntas são potencializadas pela série FusionServer Pro da Huawei, permitindo que as empresas possam acelerar seus serviços críticos como, por exemplo, o planejamento de recursos empresariais (ERP) e o armazenamento de dados, além de analisar rapidamente os principais dados para aproveitar com eficiência o valor dos dados em massa.

A Huawei colabora com parceiros para criar novo valor em parceria

A colaboração de longo prazo com os principais fornecedores garante que os servidores inteligentes FusionServer Pro sejam equipados com os mais recentes produtos de software e hardware de parceiros. A série de servidores inteligentes é executada nos NICs inteligentes (iNICs), SSDs e placas aceleradoras de IA desenvolvidos pela Huawei que melhoram o desempenho do servidor no nível do sistema. Em termos de software, a série possui cinco tecnologias inteligentes que abrangem implementação, descoberta, economia de energia, atualização e manutenção, ajudando as empresas a reduzir os custos de O& e melhorar a eficiência de O&. De acordo com o ITIC 2018 Global Server Hardware, Server OS Reliability Report, os servidores inteligentes Huawei FusionServer Pro oferecem disponibilidade líder da indústria de 99,999%, garantindo operações estáveis e seguras de serviços ao cliente.

A Huawei está comprometida com a colaboração estável e de longo prazo com os principais parceiros. Em combinação com nosso investimento em P&, esta base nos permitiu desenvolver servidores baseados em x86 mais rápidos, fortes e inteligentes, nutrindo uma indústria de computação saudável e alimentando a transformação digital para todas os setores. Olhando para o futuro, a Huawei irá aderir à colaboração para o sucesso compartilhado com os parceiros do setor para um ecossistema de computação saudável e estável.

