O teste de sepse VITROS® B•R•A•H•M•S PCT da Ortho está disponível

RARITAN

Nova Jersey

, 11 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Ortho Clinical Diagnostics, líder global de diagnósticos in vitro dedicada a melhorar e salvar vidas por meio de soluções inovadoras de laboratório, recebeu a marca CE pelo teste VITROSB•R•A•H•M•S PCT (procalcitonina), agora comercialmente disponível para ajudar os médicos a identificar sepse e outras infecções bacterianas graves. O mais novo teste da Ortho está disponível no sistema de imunodiagnóstico VITROS® 3600, nos sistemas integrados VITROS®5600 e VITROS®XT 7600, e nos sistemas de imunodiagnóstico VITROS®3600 e ECi/EciQ.*

Estima-se que a sepse afete mais de 30 milhões de pessoas por ano, no mundo, podendo causar seis milhões de mortes.1 Se não for reconhecida ou tratada, pode levar à inflamação sistêmica, danos aos tecidos e falência de órgãos ou morte.1 1

O diagnóstico rápido e a terapia antimicrobiana apropriada são necessários para aumentar a probabilidade de sobrevida2, e vários estudos clínicos reconhecem o papel da PCT na detecção de infecções bacterianas graves e na orientação do uso da terapia antimicrobiana.3

O teste VITROS® B•R•A•H•M•S PCT pode auxiliar a avaliação clínica na identificação precoce de infecções bacterianas graves (sepse, pneumonia adquirida na comunidade, bronquite aguda e exacerbação aguda de doença pulmonar obstrutiva crônica) e em tomar decisões sobre tratamentos com antibióticos.4,5 A resistência emergente aos antibióticos tornou extremamente importante reduzir o uso desnecessário e prolongado de antibióticos.6

Além disso, a PCT continua a ganhar utilidade nos protocolos de gerenciamento da COVID-19, pois o aumento da PCT pode indicar coinfecção bacteriana e progressão para uma forma mais grave de doença.7,8

Os laboratórios que fazem o novo teste VITROS® B•R•A•H•M•S PCT se beneficiam da potência do B•R•A•H•M•S e da diferença que somente os analisadores do VITROS® podem oferecer. Em conjunto, as soluções VITROS® ajudam a aperfeiçoar os resultados dos pacientes, fornecendo resultados consistentemente rápidos, precisos e confiáveis aos médicos que diagnosticam, monitoram e fornecem tratamento. Dado esse benefício do VITROS, os laboratórios podem atender a mais solicitações de coletas difíceis com o tamanho pequeno da amostra do teste a 30µL. Além disso, o teste maximiza a eficiência com longo intervalo de calibração de 56 dias, oferecendo excelente correlação analítica e concordância clínica com o método B•R•A•H•M•S.5

"Quando os minutos são relevantes em situações de emergência e de cuidados essenciais, os resultados rápidos e precisos determinam o tratamento e podem significar a diferença entre a vida e a morte", disse Nadav Kaufman, Diretor Sênior, Marketing Global, Menu e Inovação de Laboratórios Clínicos da Ortho. "Porque todo teste é uma vida, a Ortho Clinical Diagnostics está comprometida em oferecer às equipes médicas diagnósticos de alta qualidade, com resultados precisos, que ajudam os médicos a tratar seus pacientes com mais rapidez".

A tecnologia VITROS garante que os resultados estejam prontos para serem entregues aos médicos rapidamente, com rendimento de primeira passagem de 96,5% (sem intervenção do usuário).9 A tecnologia proprietária MicroSensor™ detecta e sinaliza resultados com possíveis interferências de hemólise, icterícia e turbidez, reduzindo a necessidade de revisões/novas execuções/novas coletas.10 Com tempo de atividade garantido de 98%, essas soluções aprimoram a capacidade do laboratório para oferecer melhores resultados ao paciente. 11

Os sistemas independentes e sem utilização de água VITROS® ajudam a garantir que os resultados não sejam afetados pela qualidade da água e estão alinhados com o objetivo da Ortho de apoiar a sustentabilidade ambiental de longo prazo.

*Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países.

Para obter mais informações visite o site https://orthoclinical.info/2BOor01 or https://orthoclinical.info/3f8Nsl4.

Sobre a Ortho Clinical Diagnostics

A Ortho Clinical Diagnostics, líder global em diagnósticos in vitro, dedicada a melhorar e salvar vidas por meio de soluções inovadoras de laboratório, atende aos laboratórios clínicos e de imuno-hematologia.

Os produtos e serviços de alta qualidade da Ortho auxiliam hospitais, redes hospitalares, bancos de sangue e laboratórios em mais de 125 países e territórios a fornecer resultados consistentemente rápidos, precisos e confiáveis, permitindo que os médicos tomem decisões de tratamento mais bem informadas.

Para obter mais informações sobre as soluções e os serviços da Ortho, visite www.orthoclinicaldiagnostics.com, ou siga a Ortho nas redes sociais: LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube.

