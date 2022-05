O World Series of Trading 2022 da Bybit atrai os principais traders com um prêmio recorde de $8 milhões

O World Series of Trading (WSOT) da Bybit vem abrindo caminho no trading competitivo de ativos digitais e este ano não é exceção, com as inscrições prontas para começar no dia 26 de maio de 2022. Os traders competirão no maior torneio de trading de criptomoedas do mundo por uma parcela do prêmio total, que bateu todos os recordes, de até 8 milhões de USDT, tokens não fungíveis (NFTs), além de outros benefícios e sorteios. A Bybit acredita que as criptos também têm o poder de levar empoderamento para meninas através da educação, e para suportar esta causa, a Bybit doará $400.000 em Bitcoin à UNICEF por meio de um evento principal.

Este ano, para quebrar a barreira entre os esportes virtuais e o esportes físicos, o WSOT retorna com uma arena emocionante para lançar os participantes em uma corrida cheia de adrenalina contra atletas de gaming de algumas das organizações de eSports mais admiráveis do mundo. Ao competir em habilidades, velocidade e tomada de decisão em frações de segundo, os nossos convidados especiais percorrerão a esfera cripto com traders do mundo todo para fazer do WSOT 2022 a plataforma para os entusiastas de cripto desafiarem os campeões mundiais do eSports.

O WSOT da Bybit foi pioneiro pela corretora de criptomoedas em reconhecer os traders que poderiam atingir os maiores índices de lucros/perdas independente do valor de investimento. No ano passado, o WSOT 2021 presenciou 35.000 participantes que desbloquearam o prêmio total recorde de $4,09 milhões e uma premiação de 1.339 NFTs. Os jogadores de equipes de 136 regiões elegíveis formaram ou se juntaram a 196 equipes no evento principal, com a equipe principal conquistando ganhos multiplicados por 20x. Quase 20.000 jogadores participaram da disputa individual, onde o ganhador realizou um índice de lucros e perdas de 7.265,94%.

Corrida para o próximo nível

Duplicando o prêmio total em até 8 milhões de USDT, em três faixas: a Corrida individual, a Corrida em Equipe e por Agilidade, o WSOT 2022 foi definido para cativar os entusiastas de cripto por todo o mundo.

“A comunidade global do WSOT desbloqueou um total de mais de $5 milhões em prêmios nos últimos dois anos. E, neste ano, para dividir o nosso entusiasmo com a maior quantidade de pessoas possível, estamos apresentando um prêmio total de $8 milhões”, comentou Zhou. “O WSOT representa tudo o que a Bybit é, fornecendo condições de concorrência leais e honestas para os traders lucrarem com os seus talentos. Desenvolvemos essa plataforma super-rápida, confiada pelos traders mais competitivos do mundo e amada pelos novatos no mundo das criptos, porque acreditamos que no novo mundo da economia digital, todos deveriam ter oportunidades iguais e a capacidade de conquistar riqueza com o poder da tecnologia." continou Zhou.

As inscrições para o WSOT 2022 estarão abertas ao público global no dia 10 de junho onde os serviços da Bybit estão disponíveis. Embora o período da disputa de trading seja de 27 de junho a 17 de julho de 2022, os participantes podem esperar uma série de benefícios, recompensas baseadas em tarefas e bônus, isenções de taxas e sorteios durante todo o trimestre.

Retribuição

Ao participar do WSOT, os participantes estarão apoiando o trabalho da UNICEF, que busca garantir que todas as crianças tenham acesso a uma educação digital de qualidade. A Bybit está comprometida em reforçar a sua parceria com a UNICEF Aotearoa Nova Zelândia, a fim de possibilitar a educação de meninas no Leste Asiático e na região do Pacífico com outra doação de BTC equivalente a $400.000 no WSOT 2022 ou 5% do prêmio total, além das contribuições da Bybit.

A doação é dedicada ao 4º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU “educação inclusiva, de qualidade e equitativa” por meio dos esforços da UNICEF. Esse objetivo ajuda a financiar, entre outras iniciativas, a educação digital para as meninas na região, colocando a educação em ciência e tecnologia ao alcance de grupos excluídos com soluções educacionais inovadoras.

“Para superar os desafios globais e garantir condições equitativas para as gerações futuras, devemos superar a desigualdade digital de gênero e apoiar o desenvolvimento educacional das meninas”, disse Zhou. “Somos gratos pela oportunidade de usar nossa plataforma e nossos recursos para apoiar os esforços da UNICEF, a fim de garantir que todas as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade, especialmente aquelas que fazem parte de grupos mais vulneráveis.”

