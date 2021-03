OANDA conquista dois prêmios no TradingView Broker Awards

LONDRES, 2 de março de 2021 /PRNewswire/ --Líder global em serviços de negociação on-line de múltiplos ativos, dados de moeda e análises, a OANDA foi eleita ae apelos clientes da TradingView no TradingView Broker Awards inaugural da empresa. A TradingView é uma das maiores redes sociais de crescimento mais rápido do mundo para traders, com mais de 15 milhões de usuários registrados em todo o mundo.

Lançado no ano passado, o 2020 Broker Awards da TradingView representa uma nova e inovadora versão do clássico Broker Awards. Integrada diretamente com dezenas dos melhores corretores da categoria, a TradingView utiliza dezenas de milhares de avaliações verificadas de clientes, contribuições de corretores para a comunidade e outros fatores técnicos para determinar seus vencedores. O objetivo é criar o prêmio mais autêntico e realista possível.

Kurt vom Scheidt, diretor de operações da OANDA, declarou: "Estamos verdadeiramente honrados em receber esses prestigiosos prêmios da comunidade TradingView. Ao longo de nossos 25 anos de história, temos trabalhado duro para atender às necessidades em constante mudança de nossos clientes, munindo-os com os insights necessários para ajudá-los a se tornarem traders autodirecionados de sucesso, seja por meio de nossos premiados recursos de educação, até comentários de mercado atualizados ou ferramentas de negociação de última geração. Sendo assim, acreditamos que esses prêmios reconhecem nosso compromisso contínuo de servir melhor aos nossos traders."

Ao comentar sobre o prêmio, Pierce Crosby, gerente geral da TradingView declarou: "Os usuários da TradingView se manifestaram e, com base nos dados, a OANDA é nossa "campeã das multidões", a corretora mais popular na plataforma, bem como a melhor corretora de Forex e CFD. Toda a equipe da TrandingView gostaria de parabenizar a OANDA e estamos ansiosos para ver como eles desenvolverão esta vitória impressionante no próximo ano."

A TradingView é uma plataforma social de gráficos usada por mais de 15 milhões de traders e investidores em todo o mundo, - alimentada por dados em tempo real e software de análise líder de mercado. As pessoas usam sua plataforma para acompanhar os ativos globais, encontrar ideias de negociação, conversar com outras pessoas, identificar tendências e fazer trades diretamente com corretoras. Para mais informações, acesse www.tradingview.com.

Sobre a OANDA

Fundada em 1996, a OANDA foi a primeira empresa a compartilhar informações sobre taxas de câmbio gratuitamente na Internet, lançando uma plataforma de negociações FX que ajudou a desbravar o desenvolvimento da negociação de moedas baseada na web cinco anos depois. Atualmente, o grupo oferece trading on-line de múltiplos ativos, dados de moeda e análises para clientes de varejo e corporativos, demonstrando uma experiência inigualável em mercado de câmbio. Com entidades regulamentadas em oito dos mercados financeiros mais ativos do mundo, a OANDA continua dedicada a transformar os negócios do mercado de câmbio. Para mais informações, acesse oanda.com oanda.com ou siga-no Twitter, Facebook ou YouTube.

FONTE OANDA