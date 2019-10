Obesity Control Center recebe credenciamento do Global Healthcare AccreditationPR Newswire

PALM BEACH GARDENS, Flórida, 30 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- (PR.com)— O Obesity Control Center (https://obesitycontrolcenter.com/) em Tijuana, México, recebeu um credenciamento de três anos do programa Global Healthcare Accreditation (GHA) (http://globalhealthcareaccreditation.com/) para o programa Medical Travel Services.

O Obesity Control Center é um dos principais centros de cirurgia para perda de peso, entre elas sleeve gástrico, by-pass gástrico, mini by-pass e dispositivos de perda de peso não cirúrgicos. Reconhecido como um centro de excelência internacional de cirurgia bariátrica e metabólica, o centro já ajudou milhares de pacientes do mundo todo a alcançar seus objetivos de perda de peso e a viver de maneira mais saudável e feliz.

De acordo com o Dr. Ariel Ortiz Lagardere, diretor do centro, "Como um dos poucos hospitais do mundo dedicados exclusivamente à cirurgia de perda de peso, o Obesity Control Center agora é considerado um dos melhores hospitais do mundo, com sua designação de centro de excelência internacional. Sempre estivemos focados em viagens médicas e buscamos constantemente aprimorar os serviços que oferecemos para pacientes que viajam. É natural que escolhamos a Global Healthcare Accreditation, pois seu foco é aprimorar todos os aspectos dos cuidados em viagens médicas, além de garantir que tenhamos os processos ideais para oferecer uma experiência de alta qualidade aos pacientes".

O programa Global Healthcare Accreditation (GHA) foi criado com o objetivo de aprimorar a experiência dos pacientes em todos os aspectos dos cuidados em viagens médicas. Os padrões da GHA, reconhecidos pela ISQua (por meio da International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association), proporcionam valor concreto e mensurável aos pacientes, ao garantir que o hospital ou a clínica tenha processos instituídos e personalizados para atender às necessidades e expectativas dos viajantes médicos, monitorados constantemente em busca de aperfeiçoamento. Além disso, a GHA oferece às organizações de cuidados com a saúde uma oportunidade única de adquirir habilidades e competências para reforçar seus serviços de viagens médicas e causar um impacto positivo no desempenho do negócio.

Karen Timmons, CEO do programa Global Healthcare Accreditation, afirmou: "Como já observamos em eventos passados com companhias aéreas, um único incidente, relativo não à segurança, mas à experiência do passageiro, pode ser colocado nas redes sociais e compartilhado no mundo todo em questão de minutos, causando grandes danos à marca e à reputação da empresa. Portanto, é essencial assegurar que todos os pontos dos aspectos dos cuidados em viagens médicas estejam perfeitos, começando pelo momento em que o paciente entra pela primeira vez no site da empresa até os cuidados pós-cirúrgicos em casa. Os padrões da GHA promovem a avaliação de risco proativa das vulnerabilidades em processos, bem como o foco na transparência. Parabenizamos o Obesity Control Center, um dos melhores centros de obesidade da região, por receber o credenciamento da GHA e por seu compromisso de atender às necessidades dos pacientes em viagens médicas".

Sobre o Obesity Control Center:

O Obesity Control Center® (OCC) foi fundado em Tijuana, México, em 1998 pelo Dr. Ariel Ortiz® e se consolidou como líder e pioneiro em cirurgia bariátrica e metabólica. A equipe de cirurgiões de alto escalão com credenciamento SRC Accredited ® desenvolveu técnicas e inovações que melhoraram a qualidade e a segurança dos cuidados com pacientes submetidos à cirurgia para a perda de peso, principalmente os que fazem viagens internacionais em busca de atendimento médico. O OCC é reconhecido por desenvolver uma cirurgia de perda de peso para adolescentes, cirurgia para reduzir o IMC, soluções cirúrgicas eficazes para procedimentos de perda de peso malsucedidos (OCC Bypass Rescue, OCC Sleeve Rescue) e o novo procedimento IGS (Improved Gastric Sleeve); ele também ajudou a desenvolver um novo dispositivo não cirúrgico para a perda de peso: o primeiro balão gástrico que pode ser engolido – Obalon Balloon®. O OCC é um dos centros internacionais mais concorridos, considerado um centro de excelência em cirurgia metabólica e bariátrica, e está se expandido para atender às crescentes exigências de qualidade e segurança nos cuidados com a cirurgia bariátrica por um preço acessível. O Obesity Control Center já conta com 4 credenciamentos de qualidade, uma prova do compromisso com a qualidade de nível superior e com procedimentos mais seguros e eficazes.

Sobre o programa Global Healthcare Accreditation (GHA):

O programa Global Healthcare Accreditation (GHA) for Medical Travel Services é um órgão de credenciamento independente que aplica os padrões internacionais e as normas profissionais desenvolvidas em conjunto com especialistas internacionais do setor de viagem médica/turismo medico, que ajudam as organizações a aprimorarem a experiência do paciente e apoiam os profissionais da saúde para validar a qualidade, aumentar a visibilidade e implementar um modelo de negócios sustentável para as viagens médicas.

