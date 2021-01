Odebrecht Engenharia e Construção S.A. agenda webcast para investidores para discutir perspectivas financeiras e operacionais

OEC

SÃO PAULO, 29 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Odebrecht Engenharia e Construção S.A. ("" ou a "Empresa" ) anunciou hoje que realizará um webcast para investidores em 2 de fevereiro de 2021 às 11h00 EST/13h00 horário oficial de Brasília para discutir as perspectivas financeiras e operacionais da empresa.

Para participar, um link para o webcast será postado em www.oec-eng.com/eng no dia 2 de fevereiro, aproximadamente dez minutos antes do início do webcast.

Conforme anunciado anteriormente em 20 de janeiro, a OEC concluiu com sucesso a reestruturação anunciada previamente de suas obrigações em relação a (i) 7,00% das Notas Seniores com vencimento em 2020, (ii) 5,125% das Notas com vencimento em 2022, (iii) 6,00% das Notas com vencimento em 2023, (iv) 4,375% das Notas com vencimento em 2025, (v) 5,250% das Notas com vencimento em 2029, (vi) 7,125% das Notas com vencimento em 2042, e (vii) 7,500% das Notas Perpétuas (coletivamente, "Notas Existentes") ("Reestruturação").

A reestruturação foi implementada por meio de um plano de recuperação extrajudicial no Brasil (o "Plano de Recuperação Extrajudicial"), confirmado pela Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo e reconhecido nos Estados Unidos sob o Capítulo 15 do Código de Falências dos EUA. A reestruturação é obrigatória em todos os credores de Notas Existentes.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM:

Adriana Meirelles

investors@oec-eng.com.

FONTE Odebrecht Engenharia e Construção S.A.