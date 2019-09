Oferta de Plataformas de Mineração Potentes na Promoção da BitHarp

WELLINGTON, Nova Zelândia, Sept. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitHarp (www.bitharp.com), uma empresa sediada na Nova Zelândia dedicada à criação de plataformas de mineração de alto desempenho, lança uma campanha promocional 3 mais 1 para seus novos produtos Lyre Miner e Harp Miner. Esta promoção especial estará disponível até o dia 2 de outubro com a oferta de uma plataforma de mineração absolutamente grátis para quem comprar três unidades.BitHarp ganhou exposição recentemente com o lançamento oficial de suas duas plataformas de mineração eficientes. Ao projetar essas mineradoras, a empresa se concentrou fortemente no desempenho do produto e na rentabilidade dos usuários. Adequadas para uso em casa e escritório, bem como data centers, essas duas plataformas têm capacidade de minerar Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Dash. Tanto a Lyre Miner quanto a Harp Miner são extremamente potentes, oferecendo taxas extraordinárias de energia hash com consumo de energia relativamente baixo relacionado abaixo.Lyre Miner: 335 TH/s para Bitcoin, 55 GH/s para Litecoin, 14 GH/s para Ethereum e 9 TH/s para Dash com consumo de energia de 600W. Harp Miner: 2000 TH/s para Bitcoin, 300 GH/s para Litecoin, 75 GH/s para Ethereum e 50 TH/s para Dash com consumo de energia de 2,400W.Um dos principais objetivos da BitHarp era tornar os benefícios da mineração de criptomoedas acessíveis para indivíduos sem conhecimento ou experiência da mineração. Ambos os produtos são fornecidos pré-configurados, permitindo que o cliente apenas conecte, escolha a moeda que deseja extrair, insira os dados do pool e inicie a mineração. E o mais importante, os produtos oferecem um ROI significativo dentro de um curto espaço de tempo.“Temos um grande prazer de apresentar a nossa nova oferta promocional 3 mais 1. Na BitHarp, estamos sempre procurando maneiras de tornar a mineração de criptomoedas mais rentável para nossos clientes”, disse um porta-voz da BitHarp. “Agora, você pode levar quatro das nossas plataformas de mineração de alto desempenho pagando o preço de três, até 2 de outubro”.Para saber mais sobre Lyre Miner e Harp Miner, visite https://www.bitharp.com/Sobre o BitHarp: O BitHarp é o fabricante de criptomoedas da Nova Zelândia que produz os rigs de mineração mais flexíveis e de alto desempenho feitos com o objetivo de tornar a mineração mais fácil e lucrativa para os investidores.Contato:

Alexa Zimine

alexa@bitharp.com

