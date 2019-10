Oferta de Plataformas de Mineração Potentes Prorrogadas pela BitHarp

WELLINGTON, Nova Zelândia, Oct. 02, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitHarp tem o prazer de anunciar a prorrogação da sua altamente bem-sucedida '3 Plus 1 Offer’ de plataformas de mineração lucrativas da empresa. Lançada há apenas algumas semanas, esta promoção especial tem sido um grande sucesso entre todos os tipos de entusiastas de mineração de criptomoedas. Com base na demanda pública, esta promoção continuará até 12 de outubro.Uma empresa sediada na Nova Zelândia, BitHarp ocupou o centro das atenções na indústria global de criptomoedas com o recente lançamento das suas duas plataformas de mineração Lyre Miner e Harp Miner. As duas plataformas foram projetados tendo em conta as necessidades dos entusiastas comuns de mineração. Ao contrário de centenas de hardware de mineração que precisam de conhecimento e experiência substanciais, os dois produtos da www.BitHarp.com incentivaram muitos iniciantes a tentar a sorte na mineração de criptomoedas. Adequadas para uso doméstico, essas plataformas são pré-configuradas e podem começar a ser usadas assim que conectadas.Juntamente com a facilidade da mineração, a BitHarp também fez bem em garantir a rentabilidade dos seus clientes, fornecendo altas taxas de energia de hash que surpreenderam muitas empresas da indústria. Além disso, a Lyre Miner e a Harp Miner também estão entre os equipamentos de mineração com maior economia de energia do mercado, com consumos de 600 e 2400 watts, respectivamente.Os dois produtos da BitHarp podem ser usados para minerar Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Dash, com as potências de hash relacionadas abaixo.Bitcoin: 335 TH/s (Lyre Miner) e 2000 TH/s (Harp Miner)Litecoin: 55 GH/s (Lyre Miner) e 300 GH/s (Harp Miner)Ethereum: 14 GH/s (Lyre Miner) e 75 GH/s (Harp Miner)Dash: 9 TH/s (Lyre Miner) e 50 TH/s (Harp Miner)“Recebemos inúmeras chamadas e e-mails de pessoas solicitando uma extensão da nossa oferta 3 mais 1”, disse um porta-voz da BitHarp. “Tenho o prazer de anunciar a prorrogação desta oferta até 12 de outubro”.Para mais informação sobre a Lyre Miner e a Harp Mine, visite https://www.bitharp.com/Sobre o BitHarp: O BitHarp é o fabricante de criptomoedas da Nova Zelândia que produz os plataformas de mineração mais flexíveis e de alto desempenho feitos com o objetivo de tornar a mineração mais fácil e lucrativa para os investidores.Contato com a Mídia

Alexa Zimine

alexa@bitharp.com

+64 (04) 889 3268Contato com a Mídia

