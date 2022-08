Oil-Dri Recebe Patente Brasileira para Formulação de Aditivos Alimentares à Base de Minerais Utilizados na Produção de Aves e Suínos livre de Antibióticos

CHICAGO, Aug. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Oil-Dri® Corporation of America (NYSE: ODC), fabricante líder global de minerais sorventes, anunciou hoje que o Escritório de Patentes do Brasil emitiu a Patente nº 11 2015 007549 5, intitulada “Produtos de Argila e Seus Usos”, com a Oil-Dri como inventora. A patente protege a nova formulação à base de minerais usada nos atuais aditivos naturais para alimentação animal da Amlan International, o Varium® para aves e o NeoPrime ® para suínos, que fornecem aos produtores de suínos e aves soluções naturais para otimizar a saúde intestinal e agregar valor às suas operações. O Varium e o NeoPrime são vendidos e comercializados em mercados internacionais selecionados pela Amlan, empresa de saúde animal da Oil-Dri.



O Brasil é um dos três maiores produtores mundiais de frangos de corte e um dos maiores exportadores de produtos avícolas, com 13,8 milhões de toneladas de carne de frango produzida em 2020. A mudança das regulamentações dos países que importam carne de aves brasileiras criou atração do mercado para a produção de aves livres de antibióticos (ABF) no Brasil. O desafio para os produtores de ABF tem sido como manter a saúde e a produtividade das aves sem o uso de antibióticos. É aí que o Varium entra. O Varium reduz o nível de desafio patogênico no lúmen intestinal, fortalece a barreira intestinal e, naturalmente, incentiva a saúde animal.

“A tendência global para o uso de antibióticos está diminuindo e muitas regiões agora exigem que os países que exportam sigam as mesmas regras como se os animais fossem produzidos nos países que recebem a carne”, disse Heath Wessels, VP de Vendas, Américas, Amlan International. “O Varium e o NeoPrime oferecem aos produtores uma solução natural para apoiar a eficiência e a produtividade animal em uma operação sem antibióticos. Os integradores de aves no Brasil têm tido sucesso ao incorporar o Varium nas suas rações e o produto está ganhando força no mercado.”

O Brasil também está entre os cinco principais produtores globais de carne suína, responsável por 50% da produção total de suíno da América Latina. Para os produtores de carne suína que procuram reduzir o uso de antibióticos, o NeoPrime apoia a saúde intestinal dos suínos e energiza os enterócitos para uma melhor absorção de nutrientes — tudo isso pode ajudar a neutralizar os efeitos negativos do desmame dos leitões na saúde intestinal e no crescimento.

“O NeoPrime ajuda o desmame dos suínos à medida que eles começam a consumir dietas com mais regularidade e potencialmente começam a ter desafios de saúde intestinal”, disse Fernando Blini, Gerente de Vendas da Amlan, Brasil.

Informações sobre a Empresa

A Amlan é uma empresa de saúde animal da Oil-Dri Corporation of America, líder global em produção e comercialização de minerais sorventes. A Oil-Dri utiliza seus mais de 80 anos de experiência em ciência mineral na mineração e processamento seletivo dos seus minerais únicos para os mercados de consumo e business-to-business. A Oil-Dri Corporation of America, atuando com o nome “Amlan International” tem suas ações negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ODC). A Amlan International vende aditivos para a alimentação animal em todo o mundo. A disponibilidade do produto pode variar de acordo com o país. As afirmações contidas neste documento não são afirmações médicas e podem ser diferentes de acordo com os requisitos do governo.

