OKEx acelera a adoção da NFT com DeFi Hub, NFT Marketplace

A OKEx dá continuidade com o seu compromisso para com o avanço da indústria de criptomoedas e finanças descentralizadas com o lançamento do DeFi Hub

VICTORIA, Seychelles, Sept. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OKEx (www.okex.com), uma líder de bolsa global de spot e derivativos de criptomoedas, anunciou hoje o lançamento de um ecossistema de ativos digitais descentralizado, o DeFi Hub. Atualmente, a plataforma possui dois produtos principais: NFT Marketplace e DeFi Dashboard.

O NFT Marketplace é uma plataforma NFT completa criada para capacitar criadores e inspirar colecionadores. Através da plataforma, qualquer pessoa pode comprar, vender e negociar diretamente NFTs, sem tem que pagar taxas à OKEx. O que torna o NFT Marketplace ainda mais único é que qualquer pessoa pode usar a plataforma para gerar seus próprios NFTs de qualquer tipo, usando as blockchains OEC ou Ethereum.

As NFT recém-geradas estarão disponíveis para venda no NFT Marketplace e os criadores têm a flexibilidade de definir suas próprias taxas de royalties. Sinalizando o compromisso da OKEx em proteger os interesses dos criadores, as taxas de royalties para criadores são pagas a eles em todas as transações subsequentes no mercado secundário do NFT Marketplace. O NFT Marketplace também permite que os usuários importem NFTs que foram gerados em outras plataformas compatíveis.

O DeFi Hub também oferece uma maneira de visualizar e gerenciar ativos descentralizados nas principais redes de blockchain e protocolos DeFi. O Painel DeFi exibe uma visualização completa do portfólio, bem como uma visualização separada de itens de coleção digitais.

“A popularidade do mercado de NFT está crescendo rapidamente, criando a necessidade de um sistema detalhado de controle de NFTs”, disse Lennix Lai, Diretor da OKEx. Ele continuou:

"Com o DeFi Hub, criamos um Mercado de NFT que irá acelerar a adoção de NFTs, tornando mais fácil do que nunca para qualquer pessoa criar, trocar e vender NFTs. Também temos o prazer de lançar o DeFi Dashboard para trazer melhorias muito necessárias às visualizações dos usuários dos seus portfólios de criptomoedas."

Sobre a OKEx

Fundada em 2017, a OKEx é uma das principais bolsas de criptomoedas e derivativos do mundo. A OKEx adotou de forma inovadora a tecnologia blockchain para reformular o ecossistema financeiro e oferece alguns dos produtos, soluções e ferramentas de negociação mais diversificados e sofisticados do mercado. Com sua extensa gama de produtos e serviços de criptografia, seu compromisso inabalável para com a inovação e suas operações locais para atender melhor seus usuários, a OKEx se esforça para eliminar as barreiras financeiras e realizar um mundo de inclusão financeira para todos.