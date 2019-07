OKEx doa US$ 4,5 milhões para promover o mercado de Perpetual Swap

VALLETTA, Malta, July 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKEx, uma empresa líder mundial de câmbio de criptomoeda, doou US$ 4,5 milhões em Bitcoins para o seu fundo de seguro de mercado de Perpetual Swap (swap perpétuo) para promover a confiança dos clientes em criptomoedas comerciais.

No ano passado, a OKEx introduziu a negociação de perpetual swap, juntamente com o novo sistema de gestão de riscos que seus clientes se beneficiaram amplamente. Desde a adoção do novo sistema de gestão de riscos, o serviço registrou zero devolução clawback para os mercados futuros e de perpetual swap, mesmo sob extrema volatilidade. A doação para o fundo de seguro de perpetual swap irá fornecer uma camada extra de proteção aos clientes, garantindo ainda que os interesses de todos os clientes sejam salvaguardados.

“Nos esforçamos para desenvolver um ambiente de negociação saudável. Nenhum clawback ocorreu no perpetual swap OKEx desde o seu lançamento. Nós introduzimos um novo sistema de gestão de risco para um melhor equilíbrio entre evitar a liquidação antecipada e maximizar os benefícios dos negociantes”, disse Andy Cheung, Chefe de Operações da OKEx. “Acreditamos que a doação de US$ 4,5 milhões pode dar confiança extra aos clientes de negociações na nossa plataforma. O desenvolvimento de um mercado robusto de criptomoeda onde todos possam negociar livremente de forma justa sempre foi a nossa missão”.

A líder mundial de mercado de criptomoedas OKEx atende a milhões de usuários em todo o mundo, oferecendo instrumentos de hedging e de arbitragem, tais como swaps futuros e perpétuos, para ajudar os negociantes a otimizarem suas estratégias de negociação. Com um sistema de segurança abrangente, a OKEx nunca teve grandes problemas de segurança, hacks e perdas de ativos.

“A satisfação do cliente é o núcleo do nosso serviço. O segredo para entregar a melhor experiência de usuário para nossos clientes é a segurança”, acrescentou Andy Cheung. “Nossos participantes fundadores e executivos são todos especialistas em tecnologia e internet, o que nos permite liderar no desenvolvimento de produtos e tecnologia. Por acreditar no Bitcoin e no blockchain, nos dedicamos a proporcionar mais mudanças positivas para o sistema financeiro existente, unindo os mercados tradicionais e a criptomoeda com as nossas tecnologias”.

Sobre a OKEx

OKEx é líder mundial de câmbio de ativo digital com sede em Malta, oferecendo uma ampla variedade de serviços de negociações de ativos digitais, negociação fiat-to-token, spot, futuro, e perpetual swap para negociantes de tecnologia blockchain em todo o mundo. Atualmente, o câmbio oferece mais de 400 pares de token e futuros, permitindo que os usuários otimizem suas estratégias.

