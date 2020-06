OKEx prevê aumento de 100% do quadro de funcionários em dois anos

MALTA, June 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- No rescaldo da epidemia COVID-19, em meio a recessões econômicas globais e taxas de desemprego crescentes, a indústria de criptomoedas vem ganhando terreno – o número total de transações diárias confirmadas, de acordo com a Blockchain.com, tem crescido constantemente desde a queda dramática da BTC em março até chegar a 250 mil transações por dia; enquanto o volume total de transações nas principais bolsas de Bitcoins atingiu US $ 684,4 milhões em março. A pandemia COVID-19, sem dúvida, acelerou a adoção de criptomoedas, aumentando a confiança das pessoas no Bitcoin em relação aos investimentos seguros tradicionais, tais como ouro, bolsa de valores e imóveis.



Considerando as crescentes oportunidades de negócios e a crescente demanda de negociação de criptomoedas, a OKEx está expandindo sua presença em diferentes regiões do mundo além dos 180 países e áreas existentes. “Este é um momento empolgante para a OKEx, planejamos abrir novos escritórios em mais regiões para atender melhor nossos usuários, e já começamos a recrutar profissionais entusiastas de blockchain para crescer e prosperar juntamente conosco. Esperamos um aumento de 100% no número total de funcionários em 2 anos atendendo clientes de todo o mundo”, disse Jay Hao, CEO da OKEx.

Jay também disse que a OKEx está lançando um Programa Beacon nas regiões europeias para apoiar as pessoas interessadas no próspero mundo de blockchain e criptomoedas nos tempos de confinamento, o que também serve como uma oportunidade para nutrir potenciais talentos da OKEx.

O OKEx Beacon Program recrutará um total de 6 mentorados para uma orientação exclusiva de um mês com o CEO Jay Hao e Diretor de Mercados Financeiros Lennix Lai. Uma vez por semana, os mentorados participam de uma sessão de mentoria de 30 minutos no Telegram. Além disso, eles também participarão de masterclasses ministradas por profissionais da indústria sobre um tópico específico de blockchain e criptomoedas, que serão compartilhadas com um resumo diário de notícias, pesquisas da indústria e informações diárias do produto, sendo orientados pela equipe da OKEx, e as pessoas com desempenho de destaque terão a oportunidade de entrar para a equipe da OKEx no futuro.

