OKEx se expande para Negociações de Futuros USDT

A principal bolsa de futuros de criptomoedas do mundo adiciona a negociação de futuros USDT com pares, incluindo BTC, ETH e EOS

VALLETTA, Malta, Nov. 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OKEx, a maior bolsa de criptomoedas de futuros do mundo, anunciou hoje o lançamento da USDT Futures Trading, um contrato de futuros linear. Servido como um produto derivado virtual que é cotado e liquidado em USDT, cada contrato tem um valor nominal de uma quantidade fixa de tokens digitais. Os traders podem prolongar ou encurtar uma posição para lucrar com o aumento ou declínio do preço de uma criptomoeda. A OKEx fornece um portfólio de derivativos mais amplo com uma maior variedade de moedas subjacentes e funcionalidade mais abrangente para atender aos requisitos de negociação dos usuários.Principais características incluem:Contrato Linear - sem a necessidade de cobertura do risco de margem de contratos inversosNível de Alavancagem: 1-100xPares Compatíveis: BTC, EOS, ETH, LTC, BCH, XRP, ETC, BSV, TRXHorário de Negociação: 24/7Liquidação DiáriaAs vantagens incluem:Eficiência e Baixo Custo – negociação sem o incômodo de alternar entre criptomoedas Comparavelmente Estável - reduz os riscos induzidos pela volatilidade do preço dos colaterais para contratos futuro e cálculos mais simples Experiência de Negociação Intuitiva – semelhante à negociação à vista com a adição de alavancagem, é mais fácil para os usuários dominarem o sistema de negociação.“Na maioria das vezes, os usuários não estão dispostos a manter altcoins como margem, e eles também acham que os contratos inversos são complicados. Este contrato linear seria uma porta aberta para muitos novos negociantes de varejo”, disse Lennix Lai, Diretor de Mercado Financeiro da OKEx. “A OKEx, desenvolveu um ambiente seguro, confiável e estável para a negociação de criptomoedas e nos esforçamos para oferecer novos serviços com base nos interesses dos nossos clientes. Continuaremos a pesquisar e adicionar derivativos baseados em moeda estável para oferecer um instrumento de hedge mais simples para traders que normalmente contabilizam seus lucros e perdas em USD”.Os Contratos de Futuros USDT serão lançados em 14 de novembro de 2019 e a simulação terá início em 5 de novembro de 2019. O USDT Perpetual Swap será lançado em 9 de dezembro de 2019 e a simulação começará em 30 de novembro de 2019.SOBRE A OKEx OKEx é líder mundial de câmbio de ativo digital com sede em Malta, oferecendo uma ampla variedade de serviços de negociações de ativos digitais, negociação fiat-to-token, spot, futuro, e perpetual swap para negociantes de tecnologia blockchain em todo o mundo. Atualmente, o câmbio oferece mais de 400 pares de token e futuros, permitindo que os usuários otimizem suas estratégias. Vivien Choi

