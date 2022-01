OKX toma o segundo posto das bolsas de criptomoedas, reposiciona sua marca como prestadora de serviços de plataforma cruzada

A nova marca OKX, anteriormente OKEx, destaca o robusto conjunto de produtos de investimento em criptografia, NFT e DeFi da plataforma

VICTORIA, Seychelles, Jan. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OKX , que recentemente se tornou a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação à vista, divulgou hoje a nova marca da empresa que reflete o dinamismo e a adoção acelerada da criptomoeda. Fundada em 2017 como um serviço de negociação de criptomoedas, a OKX acumulou mais de 20 milhões de usuários e expandiu seu conjunto de produtos de investimentos em ativos digitais para incluir a OKX Earn, uma ferramenta para renda com receita passiva de criptomoedas; um marketplace de NFT e um hub descentralizado de descoberta de aplicativos; e mais recentemente, a MetaX, o novo modo descentralizado da OKX que contém um painel de cadeia cruzada e uma carteira Web 3.0 de auto custódia para armazenamento de ativos digitais, incluindo NFTs.

Essa mudança, demonstrada pela mudança do nome da empresa de OKEx para OKX, reflete o número crescente de oportunidades de criação de riqueza da plataforma além da bolsa, que os investidores usam para negociar centenas de ativos digitais nos mercados spot, de margem e de derivativos.

Como parte da mudança, a OKX disse que sua missão é "remover as barreiras de criação de patrimônios, viabilizando o acesso a tudo o que nosso futuro descentralizado possa oferecer". Isso ressalta a evolução contínua da plataforma em direção à descentralização, que inclui dar aos investidores a opção de auto custódia de seus ativos digitais. Ao contrário de outras bolsas centralizadas de criptomoedas, a OKX está comprometida em diminuir gradualmente o nível de envolvimento da empresa nas atividades do usuário, com o objetivo final de eliminar completamente a intermediação.

“A OKX está indo além do modelo das bolsas centralizadas padrão, oferecendo para os nossos clientes uma experiência completa de criptomoeda”, disse Jay Hao, CEO da OKX. “E o mais importante, estamos fazendo isso enquanto defendemos os princípios fundamentais da criptografia — descentralização e autonomia. Nosso objetivo é fornecer aos clientes as ferramentas necessárias para que eles possam ganhar, transferir e gastar seu patrimônio de forma fácil e segura, conforme julgarem adequado, sem a nossa intermediação. Nós tiramos o ‘E’ do nosso nome porque somos muito mais do que uma bolsa, assim como a criptografia é muito mais do que um ativo especulativo.”

A OKX, com mais de 250 ativos digitais e há muito ocupando o primeiro lugar em volumes de negociação de futuros de criptomoedas, recentemente se tornou a segunda maior plataforma de negociação spot de criptomoedas do mundo. Em 2021, o volume total de negociações na plataforma, incluindo instrumentos spot e derivativos, aumentou mais de 700%, enquanto o número de negociações executadas na plataforma aumentou mais de 480%. As ofertas de staking, poupança e DeFi via OKX Earn tiveram mais de US$ 5,1 bilhões depositados pelos usuários e pagaram mais de US$ 314 milhões em renda passiva no ano passado.

Sobre a OKX

Fundada em 2017, a OKX é uma bolsa de criptomoedas e um ecossistema líder mundial. A OKX adotou de forma inovadora a tecnologia blockchain para reformular o ecossistema financeiro e oferece alguns dos produtos, soluções e ferramentas de negociação mais diversificados e sofisticados do mercado. Mais de 20 milhões de pessoas em 180 regiões em todo o mundo confiam na OKX que tem como missão remover as barreiras à criação de patrimônios, oferecendo acesso a tudo o que o futuro descentralizado possa oferecer. Com seu compromisso inabalável com a inovação, a OKX visualiza um mundo de inclusão financeira para todos através do poder das criptomoedas e das finanças descentralizadas.

