TYSONS, Virgínia, 3 de dezembro de 2019

TYSONS, Virgínia, 3 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Omnispace anunciou hoje que sua subsidiária Omnispace México S. de R.L. de C.V. obteve êxito em sua licitação por uma concessão para construir e operar uma rede terrestre no México para complementar sua infraestrutura global de satélites. A empresa será a primeira a convergir as comunicações terrestres e por satélite para criar uma rede global híbrida única e confiável. A autorização no México para fornecer o CGC (Complementary Ground Component) do Mobile Satellite Service (MSS) representa o primeiro de muitos marcos de mercado importantes no desenvolvimento da empresa de seu exclusivo sistema de comunicações "uma rede global".

O Instituto Federal de Telecomunicaciones do México (IFT) deu a concessão da CGC em conjunto com a autorização MSS pré-existente da Omnispace México na faixa de frequência de 2 GHz, permitindo que a Omnispace implemente a infraestrutura terrestre no México. Com essa combinação exclusiva de tecnologias por satélite e terrestres, os clientes das áreas urbanas e rurais se beneficiarão de conectividade móvel segura, confiável e econômica, além do melhor desempenho de seus dispositivos móveis existentes em todo o país. A rede Omnispace CGC operará nos padrões 4G LTE e terá suporte a implementações nas bandas 3GPP 65 e 66.

"Este é um importante precedente regulatório que cria uma estrutura para licenciar e usar o espectro de maneira eficiente para MSS e CGC, e também permite que a Omnispace inicie esforços para implementar o componente terrestre de sua 'única rede global' com seus parceiros. O México é o primeiro de muitos mercados em que trabalhamos para garantir a aprovação terrestre para aumentar nossa rede global de satélites", disse Ram Viswanathan, presidente e CEO da Omnispace LLC. "Essa autorização no México não apenas fornecerá conectividade móvel em todos os lugares, mas também beneficiará os consumidores, reduzindo o custo de acesso e melhorando a qualidade do serviço das operadoras de rede móvel".

"Somos gratos pela atenção, transparência e liderança global da autoridade reguladora do México, IFT, no apoio à eficiência do espectro e às tecnologias que beneficiarão consumidores, empresas e economia do México", disse Mindel De La Torre, diretor de regulamentação e estratégia internacional da Omnispace LLC. "Esperamos eliminar as barreiras de comunicação, oferecer conectividade e criar oportunidades com a expansão do alcance das comunicações sem fio em todo o país e na região".

Sobre a Omnispace Com sede na área de Washington D.C., e fundada por executivos veteranos do setor de telecomunicações e satélite, a Omnispace está redefinindo a conectividade móvel para século XXI. Ao alavancar as tecnologias 5G, a empresa está combinando a presença global de uma constelação de satélites não geoestacionários com as redes móveis das principais empresas de telecomunicações do mundo e oferecendo uma conectividade interoperável de "uma rede" a usuários e dispositivos IoT em qualquer lugar do mundo.

